6.500 corredores desafían al frío en la Carrera de ESIC

Zaragoza volvió a convertirse este domingo en escenario de una de las citas deportivas más originales y multitudinarias del año. La Carrera de Empresas ESIC alcanzó en su undécima edición una participación de récord, confirmando su arraigo entre el tejido empresarial y deportivo de la ciudad. En total, alrededor de 6.500 corredores tomaron parte en la prueba, una cifra que supone unos 1.500 inscritos más que en la edición anterior.

El evento contó con la presencia de 490 empresas, que inscribieron 1.920 equipos diferentes. Cada equipo estuvo compuesto por tres personas, que debían salir juntas y cruzar la línea de meta al mismo tiempo para que su participación fuera considerada válida.

La jornada arrancó con una mañana fría, acompañada de algo de niebla en los primeros compases del día, un escenario habitual en estas fechas, pero que no impidió que el ambiente fuera animado desde primeras horas. La carrera discurrió a lo largo de un recorrido urbano de ocho kilómetros, con salida y llegada en las inmediaciones del Centro Deportivo Municipal La Granja, atravesando algunas de las principales vías de ña capital aragonesa y permitiendo a los participantes disfrutar, a pesar de la baja temperatura, de la jornada mientras compartían esfuerzo con sus compañeros.

Resultados

A diferencia de otras pruebas populares, en esta cita lo esencial no es tanto el cronómetro individual, sino la coordinación y la cooperación entre los miembros del equipo, lo que convierte la experiencia en un reto diferente a lo habitual. Esa filosofía ha sido clave para que la Carrera de Empresas ESIC se consolide año tras año como una propuesta diferente, donde la competitividad convive con el compañerismo y la convivencia entre trabajadores de distintos sectores.

En la modalidad por equipos masculina el triunfo fue para Saica, por delante de Plataforna Eur de Inditex y de Samca. En la femenina las ganadoras fueron las trabjadoras de Salud Trail, por delante de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y de Tributrunners. En la categoría de equipos mixtos venció el IES Conde Aranda por delante de Saica 1 y de Plataforma Eur de Inditex