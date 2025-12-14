Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacunación AragónFlores LinaceroProtesta vecinal AlumalsaBaliza V16Mujer y Deporte
instagramlinkedin

Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo: otra portentosa actuación

El aragonés anota 18 puntos con muy buenos porcentajes en la victoria de los suyos

Aday Mara, con un compañero en el banquillo

Aday Mara, con un compañero en el banquillo / Michigan

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo en la NCAA. El aragonés volvió a brillar en una nueva victoria de su equipo en la que el pívot aportó 18 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos tapones. Michigan, que sigue invicto esta temporada, superó a Maryland Terrapins por un contundente 101-83.

A pesar de que los de Mara se fueron perdiendo al descanso, una portentosa segunda parte les permitió remontar y acabar venciendo con holgura. El zaragozano fue el segundo máximo anotador de su equipo y además lo hizo con muy buenos porcentajes, fallando tan solo dos tiros a canasta de los que intentó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents