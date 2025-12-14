Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo: otra portentosa actuación

Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo en la NCAA. El aragonés volvió a brillar en una nueva victoria de su equipo en la que el pívot aportó 18 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos tapones. Michigan, que sigue invicto esta temporada, superó a Maryland Terrapins por un contundente 101-83.

A pesar de que los de Mara se fueron perdiendo al descanso, una portentosa segunda parte les permitió remontar y acabar venciendo con holgura. El zaragozano fue el segundo máximo anotador de su equipo y además lo hizo con muy buenos porcentajes, fallando tan solo dos tiros a canasta de los que intentó.