Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo: otra portentosa actuación
El aragonés anota 18 puntos con muy buenos porcentajes en la victoria de los suyos
Aday Mara y Michigan siguen a lo suyo en la NCAA. El aragonés volvió a brillar en una nueva victoria de su equipo en la que el pívot aportó 18 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos tapones. Michigan, que sigue invicto esta temporada, superó a Maryland Terrapins por un contundente 101-83.
A pesar de que los de Mara se fueron perdiendo al descanso, una portentosa segunda parte les permitió remontar y acabar venciendo con holgura. El zaragozano fue el segundo máximo anotador de su equipo y además lo hizo con muy buenos porcentajes, fallando tan solo dos tiros a canasta de los que intentó.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- El Real Zaragoza pierde una oportunidad ante el Cádiz (1-2)
- Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad