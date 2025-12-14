El Contazara se desinfla en la segunda parte y cae en Alicante (31-24)

El Contazara Zaragoza se desinfló en la segunda parte de su partido en la pista del Agustinos Alicante y cayó por 31-24 tras haberse mantenido en partido durante la primera mitad. Es la cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Mariano Ortega, que ocupa la penúltima posición de la División de Honor Plata con 8 puntos en 14 jornadas. Colista es el Alcobendas que todavía no ha puntuado.

Aunque el dominio fue casi siempre local, el Contazara evitó que su rival tomara grandes distancias en el primer tiempo y llegó al descanso con 12-11 en el marcador. La segunda parte comenzó con la misma igualdad, incluso el Contazara llegó a ponerse 15-15 en el minuto 35 pero, a partir de ahí, se fue desinflando y el Agustinos aprovechó para ir abriendo brecha en el marcador hasta el 31-24 final. Marcos Andrés Ara fue el máximo anotador de los aragoneses con 7 dianas.

Punto de muchísimo mérito el que conquistó el Schär Colores Zaragoza tras empatar a 22 tantos en la pista del Ikasa Boadilla, que marchaba colíder de la clasificación hasta el momento. Las pupilas de Mario Ortiz realizaron un partido muy completo, con un gran inicio.

En la División de Honor Plata femenina el Gala Gar Toper La Jota cayó por un solo tanto de diferencia ante el Sustatuz Los Chelines (26-27), segundo clasificado, y se mantiene con 8 puntos tras 12 jornadas.