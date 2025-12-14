El Ebro gana el derbi ante el Utebo para salir del descenso y lo deja sin liderato

El CD Ebro ha tumbado este domingo al Utebo en casa para alejarse de los puestos de descenso y dejar a su rival sin liderato. Los de Juan Carlos Beltrán fueron los primeros en ponerse por delante con el tanto de Ces Cotos en el 14. No obstante, dos minutos después, Marc Prat trajo el empate para un Ebro que consumó la remontada antes del descanso y cerró el encuentro en el 95.

FICHA TÉCNICA EBRO: Mateo Lite; I. Pérez, J. Hernández, Espiérrez, Sergio Escolar; Usher Lobede (Rueda, m.88), Paki (Iker Vadillo, m.78), Jaime Requés, Marc Prat, Víctor Charlez (K. Sánchez, m.78); Kevin Soeiro. UTEBO: J. Chanza; Víctor Sanchís (D. López de Haro, m.85), Guti, Meseguer, Álex Rodríguez (Boubakar Barry, m.65); D. Marín, Pedrosa, Ces Cotos (Carlos Beitia, m.71); Iñaki Alberca (M. Álvarez, m.65), Diego Suárez, Juan Delgado. GOLES: 0-1 (m.14), Cotos; 1-1 (m.16), Prat; 2-1 (m.45+6), Soeiro; 3-1 (m.95), Vadillo. ÁRBITRO: Gorka Mazo Maruri. Expulsó a Soeiro, del Ebro. Amonestó a Requés, Lobede, Charlez y Vadillo, del Ebro, y a Álex Rodríguez, Ces Cotos y Sanchís, del Utebo.

Sin embargo, el más golpeado esta jornada de los equipos aragoneses en Segunda RFEF ha sido el Deportivo Aragón, que ha caído goleado por 5-1 en Irún. El Real Unión, que ya es líder, se puso por delante y el conjunto blanquillo pudo reaccionar y poner el empate antes del descanso. Aun así, cuatro goles en la segunda parte acabaron con un filial que lleva dos meses sin conocer la victoria.

También fue goleada la SD Ejea en casa de la UD Logroñés. Los ejeanos encajaron cuatro goles antes de poder anotar el del honor en el minuto 91 de partido. El conjunto aragonés sigue en mitad de tabla y recibe el siguiente fin de semana al Tudelano.

En el Grupo 3 de Segunda Federación, la UD Barbastro, por su parte, perdió en casa con el Ibiza Islas Pitiusas y sigue en descenso a un punto de la permanencia. La próxima jornada los de Dani Martínez visitan al Andratx, un rival directo por la salvación.