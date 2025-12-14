Tercera RFEF
El empate entre el Calamocha y el Cuarte deja al Atlético Monzón líder
El conjunto rojiblanco goleó este sábado en el Isidro Calderón al Binéfar
El empate de este domingo entre el Calamocha y el CD Cuarte en la decimocuarta jornada en Tercera Federación le devolvió el liderato a un Atlético Monzón que hizo los deberes el sábado. El conjunto rojiblanco goleó a otro de los poderosos de la categoría, el Binéfar (4-0).
Los de Javi Álamo encajaron este domingo su segundo gol esta temporada y anotaron otro para repartirse los puntos con el Calamocha y seguir ambos en la lucha. Además del Monzón, ganaron esta jornada el Huesca B, ante el Robres, La Almunia, en Andorra, el Tamarite, ante el Casetas, el Épila, en Belchite, y el Almudévar, ante el Caspe. También terminaron en empate el Cariñena-Illueca y el Utrillas-Zuera.
Continúan en descenso el Casetas, el Belchite y el Zuera. Este último sigue siendo el farolillo rojo del grupo aragonés de Tercera con solo seis puntos.
