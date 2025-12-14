Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

El empate entre el Calamocha y el Cuarte deja al Atlético Monzón líder

El conjunto rojiblanco goleó este sábado en el Isidro Calderón al Binéfar

Un jugador del Huesca B y dos del Robres disputan un balón.

Un jugador del Huesca B y dos del Robres disputan un balón. / SD Huesca B

Bruno Palacio

El empate de este domingo entre el Calamocha y el CD Cuarte en la decimocuarta jornada en Tercera Federación le devolvió el liderato a un Atlético Monzón que hizo los deberes el sábado. El conjunto rojiblanco goleó a otro de los poderosos de la categoría, el Binéfar (4-0).

Los de Javi Álamo encajaron este domingo su segundo gol esta temporada y anotaron otro para repartirse los puntos con el Calamocha y seguir ambos en la lucha. Además del Monzón, ganaron esta jornada el Huesca B, ante el Robres, La Almunia, en Andorra, el Tamarite, ante el Casetas, el Épila, en Belchite, y el Almudévar, ante el Caspe. También terminaron en empate el Cariñena-Illueca y el Utrillas-Zuera.

Continúan en descenso el Casetas, el Belchite y el Zuera. Este último sigue siendo el farolillo rojo del grupo aragonés de Tercera con solo seis puntos.

