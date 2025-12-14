El mejor CBZ de la temporada brilla y supera al Sant Antoni (89-69)

Victoria de mucho mérito la que logró el CBZ ante el Sant Antoni. Los aragoneses se impusieron por un contundente 89-69 a los baleares, cuartos en la tabla, en un encuentro que sentenció en el tramo final del partido con unos minutos para el recuerdo.

Y eso que no comenzaron las cosas demasiado bien para los intereses de los de Rubio. Los visitantes salieron mejor a la pista del pabellón Siglo XXI y llegaron a ponerse en los primeros minutos con lo que era un preocupante 12-22. Sin embargo, el CBZ mejoró su cara ya antes de finalizar el primer cuarto y eso solo era un pequeño aviso de lo que estaba por venir.

Porque tanto el segundo como el tercer cuarto fueron un festival de los aragoneses, acertados en ataque y con una defensa asfixiante que desesperó a los baleares. En ese tramo se vio, por su juego y por la entidad del rival, al mejor CBZ de la temporada.

No obstante, no se rindió el Sant Antoni e incluso llegó a bajar la diferencia de los 10 puntos. Parecía que podían entrarle las dudas al final al equipo zaragozano después de la exhibición que estaba protagonizando, pero no fue así. El CBZ se puso otra vez manos a la obra, se puso de nuevo en modo destructor en defensa y a los visitantes no les quedó más remedio que tirar la toalla y reconocer la superioridad de los aragoneses.

El Peñas Huesca, por su parte, volvió a ganar también. Esta vez lo hizo en la cancha del Salou en un duelo que remontó en los últimos segundos. La victoria le sirvió a los oscenses para seguir a un triunfo del liderato.