Suspendidos el Levante-Villarreal por la alerta roja en València y el Valencia Basket masculino

El partido entre el Levante UD y el Villarreal, que debía celebrarse a las 18.30 horas de hoy en el estadio Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja por lluvias que afecta a València a partir de las 12.00 horas.

Aunque a las 11.30 horas aún no había confirmación oficial, Levante-EMV había podido saber de fuentes de toda solvencia que la decisión ya estaba tomada y que se anunciaría en apenas unos minutos.

La alcaldesa de València María José Catalá envió ayer una carta a Javier Tebas, presidente de La Liga y entidad organizadora de la competición doméstica, para solicitarle el aplazamiento de este encuentro ya que la alerta roja prevé dejar intensas lluvias torrenciales de hasta 180 litros/m2 este domingo 14 de diciembre provocando posibles inundaciones así como avenidas cerca de ramblas, barrancos e incluso en zonas inundables y carreteras. Aemet ha declarado este aviso rojo en el litoral de la provincia de Valencia.

Se suspende también el Valencia Basket

Sí que es ya oficial que el Valencia Basket ha decidido aplazar el partido de hoy de su equipo femenino contra Casademont Zaragoza, que estaba previsto que se disputase en el Roig Arena a las 12.15 horas, por la alerta roja meterológica. Asimismo, el club valenciano decidirá hoy por la mañana qué pasa con el encuentro de la tarde, en el que el equipo masculino se debería medir a las 18 horas también al Casademont Zaragoza en la Liga ACB. También se ha suspendido el partido del Valencia Basket.

Según informó Valencia Basket ayer: "Siguiendo con las indicaciones de Ayuntamiento e instituciones, Valencia Basket ha solicitado a FEB (Federación Española de Baloncesto), el aplazamiento del partido previsto para mañana -por hoy- a las 12.15 h. Lamentamos los inconvenientes que pueda generar a todos los aficionados. Las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada".

El Villarreal CF ya estaba en València desde la tarde-noche de ayer a expensas de saber qué ocurre con el encuentro. Los aficionados castellonenses y levantinistas han dormido sin saber si podrán asistir al encuentro pero ante las recomendaciones de las autoridades de no desplazarse y de quedarse en casa es imposible pensar en que se va a celebrar el encuentro.

Dificultad para encontrar a fechas a corto plazo

A corto plazo, el hecho de que esta semana se vayan a jugar partidos de Copa del Rey, con Levante y Villarreal CF como protagonistas, dificulta también buscar una posible fecha para este encuentro de Liga, en caso de que se aplace, como todo apunta que va a ocurrir.