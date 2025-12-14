El Teruel vuelve a la carga con una victoria en casa ante el Algeciras (1-0)

El CD Teruel ha vuelto a ganar este domingo en casa tras dos derrotas seguidas en su feudo y lo ha hecho contra otro rival de la media tabla, El Algeciras CF. Los de Vicente Parras se llevaron los tres puntos gracias a un único tanto y accedieron de nuevo al playoff después de varias jornadas fuera de la zona de promoción.

Tras una primera parte sin goles, el único llegó en el minuto 57 de partido de la mano de Abraham del Moral, que ejerció ayer de capitán al no estar Edu Cabetas en el once titurlar. Tras el tanto, el conjunto rojillo supo amarrar el encuentro y no dejar escapar ni un solo punto del Pinilla.

Los turolenses se meten otra vez en una pelea de la que parece haberse escapado únicamente el Atlético Madrileño. Además, el Teruel confirma así que, con la victoria del pasado fin de semana en casa del Villarreal B, puso fin a una muy mala dinámica, con un punto de doce en juego tras tres derrotas y un empate.

Abraham del Moral, con el brazalete de capitán del Teruel. / CD Teruel

Ahora, con dos victorias consecutivas, los de Parras vuelven a presumir de un balance positivo con 26 puntos obtenidos de 48 disputados. El conjunto gaditano, en cambio, sigue en la media tabla, con cinco puntos menos que los aragoneses. Todo ello en una clasificación que sigue muy igualada con menos de siete puntos de diferencia entre la zona noble y los puestos de descenso.

La próxima jornada, el Teruel visita a la SD Tarazona para disputar el derbi aragonés de la categoría de bronce del fútbol español. Los dos conjuntos aragoneses de Primera Federación se llevan siete puntos entre ellos. El Tarazona, por su parte, viene en peor momento de forma tras perder en Elda este sábado y solo haber podido sumar un punto, en casa contra El Europa, en las cuatro últimas citas ligueras.