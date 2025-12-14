Primera RFEF
El Teruel vuelve a la carga con una victoria en casa ante el Algeciras (1-0)
Los tres puntos dejan al conjunto de Vicente Parras de nuevo en la zona noble de la clasificación
El CD Teruel ha vuelto a ganar este domingo en casa tras dos derrotas seguidas en su feudo y lo ha hecho contra otro rival de la media tabla, El Algeciras CF. Los de Vicente Parras se llevaron los tres puntos gracias a un único tanto y accedieron de nuevo al playoff después de varias jornadas fuera de la zona de promoción.
Tras una primera parte sin goles, el único llegó en el minuto 57 de partido de la mano de Abraham del Moral, que ejerció ayer de capitán al no estar Edu Cabetas en el once titurlar. Tras el tanto, el conjunto rojillo supo amarrar el encuentro y no dejar escapar ni un solo punto del Pinilla.
Los turolenses se meten otra vez en una pelea de la que parece haberse escapado únicamente el Atlético Madrileño. Además, el Teruel confirma así que, con la victoria del pasado fin de semana en casa del Villarreal B, puso fin a una muy mala dinámica, con un punto de doce en juego tras tres derrotas y un empate.
Ahora, con dos victorias consecutivas, los de Parras vuelven a presumir de un balance positivo con 26 puntos obtenidos de 48 disputados. El conjunto gaditano, en cambio, sigue en la media tabla, con cinco puntos menos que los aragoneses. Todo ello en una clasificación que sigue muy igualada con menos de siete puntos de diferencia entre la zona noble y los puestos de descenso.
La próxima jornada, el Teruel visita a la SD Tarazona para disputar el derbi aragonés de la categoría de bronce del fútbol español. Los dos conjuntos aragoneses de Primera Federación se llevan siete puntos entre ellos. El Tarazona, por su parte, viene en peor momento de forma tras perder en Elda este sábado y solo haber podido sumar un punto, en casa contra El Europa, en las cuatro últimas citas ligueras.
FICHA TÉCNICA
TERUEL: Alejandro Palop; Andrés Rodríguez (Joseda, m.82), Nico Van Rijn, Abraham del Moral,Manel Royo; Jorge Padilla (Ayman Arguigue, m.55), Álex Blesa (Teddy Sutherland, m.69), José María Relucio, Albisua, Álvaro Merencio (Hugo Redón, m.69); Sergio Moreno (Goyo Medina, m.82).
ALGECIRAS: Iván Moreno; Paris Adot (José Carlos Márquez, m.69), Álvaro Mayorga, Víctor Ruiz (Ángel Gómez, m.85), Tomás Sánchez; Óscar Castro (Carlos Arauz, m.85), Iván Turrillo, Dani Garrido (Jony Álamo, m.69); Isaac Obeng (Juan Manuel García, m.64), Jorge Rastrojo, Luis Delage.
GOL: 1-0 (m.58), Abraham del Moral.
ÁRBITRO: Sergio Escriche Guzmán. Expulsó a Iván Turrillo, del Algeciras. Amonestó a Jorge Padilla, Hugo Redón y José David Menargues, por parte del CD Teruel, y a Javier Vázquez, por parte del Algeciras.
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la decimosexta jornada en Primera Federación entre el CD Teruel y el Algeciras CF disputado en el estadio de Pinilla.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- El Real Zaragoza pierde una oportunidad ante el Cádiz (1-2)
- Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad