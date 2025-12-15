El Clúster Aragonés del Deporte ya es una realidad: "Permitirá conectar talento y recursos"

El Clúster Aragonés del Deporte ha dado esta tarde el paso definitivo para su creación con la firma de sus estatutos y su constitución como agrupación empresarial innovadora. Impulsado por el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza, donde se ha celebrado el acto, el Clúster está integrado inicialmente por 20 empresas -pertenecientes a la industria, los servicios y el turismo deportivo-, federaciones y clubes deportivos, gimnasios, administraciones públicas, universidades y centros de investigación, creando un ecosistema favorable para la cooperación y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Ignacio Mercado, director comercial de Mondo Ibérica y presidente de la junta rectora provisional del Clúster Aragonés del Deporte, ha querido “agradecer la implicación y el compromiso de todas las empresas y entidades del sector que han hecho posible este primer paso, así como el apoyo decidido de la administración pública, clave para que este proyecto nazca con una base sólida y una visión compartida”. En su opinión “el Clúster nace con vocación integradora y de largo recorrido, con el objetivo de sumar talento, conocimiento y capacidades en torno a un sector que ya es una realidad económica y de empleo en Aragón. El siguiente reto es abrir el Clúster a nuevos socios, para lograr la mayor representatividad posible y construir una herramienta útil, plural y alineada con las necesidades reales del ecosistema deportivo aragonés“.

Por su parte, la directora general de Deporte, Cristina García, ha destacado que “hoy damos un paso muy importante con la constitución del Clúster Aragonés del Deporte, que supone una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico de la industria deportiva aragonesa”. El Clúster permitirá “conectar talento y recursos, fomentar la innovación, impulsar la internacionalización de nuestras empresas y consolidar una industria que ya es estratégica para Aragón”, ha afirmado García.

Entre los promotores del Clúster figuran referentes como Mondo Ibérica, BM Sportech, Trangoworld, Euronix, ELK Sport, El Olivar o la Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte (GEDA), si bien se estima que puede haber cerca de un centenar de entidades potencialmente socias al tratarse de un sector muy transversal. Los principales objetivos que persigue esta unión son desarrollar proyectos innovadores que posicionen a Aragón como referente en el ámbito deportivo; fortalecer la economía local, creando empleo y mejorando la competitividad; impulsar el deporte base y profesional, promoviendo una mayor participación ciudadana y el 2 acceso a actividades deportivas; y fomentar alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.

Aragón es la tercera comunidad autónoma de España en volumen de importación y exportación de artículos y equipamiento deportivo, solo después de Cataluña y la Comunidad de Madrid. El sector genera anualmente un volumen de negocio superior a los 1.365 millones de euros, representando el 3,22% del PIB regional, muy por encima del peso relativo de Aragón en el PIB nacional. Este esfuerzo se complementa con la solidez del tejido asociativo, representado por numerosos clubes y federaciones deportivas que impulsan la actividad física desde la base. Igualmente, las universidades aragonesas y los centros tecnológicos desempeñan un papel clave en este ecosistema, aportando conocimiento científico y avances tecnológicos que pueden potenciar el desarrollo de proyectos innovadores vinculados al deporte.

Este movimiento estratégico situará a Aragón en sintonía con otras comunidades como Cataluña, Extremadura o Galicia, que ya cuentan con clústeres sectoriales deportivos activos. Asimismo, Aragón se suma a la tendencia nacional de creación de una Red Nacional de Clústeres del Deporte, fortaleciendo así la colaboración entre regiones.