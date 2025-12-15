El Gobierno de Aragón invertirá 60.000 euros en renovar las jaulas de atletismo del CAD tras las quejas de los atletas

El Gobierno de Aragón ha anunciado este lunes que va a invertir 60.403 euros en la mejora de las dos jaulas de las pistas de atletismo del CAD (Centro Aragonés del Deporte), que se encuentran actualmente inutilizables y que habían generado las quejas de los atletas de la capital aragonesa. Con esta intervención se sustuirá una de ellas y se reparará la otra.

"Los trabajos, que están a punto de adjudicarse, permitirán atender una reivindicación necesaria y muy demandada por los atletas que utilizan las instalaciones, de modo que se lleve a cabo una mejora más en el equipamiento. El plazo máximo para acometer la sustitución de la jaula es de un mes, mientras que la reparación del otro elemento comenzará en los próximos días", ha anunciado el ejecutivo aragonés.

Los atletas se habían quejado en las últimas fechas porque no podían entrenar los lanzamientos ni en este ni en ningún otro centro de la capital aragonesa. "Desde hace meses, nuestros hijos e hijas —alumnos, deportistas, soñadores— no pueden entrenar en condiciones dignas debido a la situación de las jaulas de lanzamiento en Zaragoza, especialmente tras la remodelación del Centro Aragonés del Deporte (CAD)", se lamentaba en una carta remitida a este diario Marta Gill de Albornoz.

"Las jaulas del CAD siguen inutilizables, cerradas y sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad. Lo peor de todo es que esta no es la única instalación en mal estado: hoy, toda Zaragoza carece de una sola jaula operativa para que los lanzadores puedan entrenar. Quienes practicamos lanzamientos sabemos que estas disciplinas —disco, martillo, peso, jabalina— no se pueden improvisar en un campo cualquiera. Requieren seguridad, espacio, estructura y responsabilidad. Pero nuestros hijos no tienen nada de eso. Y mientras tanto, vemos cómo su implicación, sus horas de entrenamiento y sus sueños se frenan sin una explicación clara", continuaba la carta.

No será la primera intervención del ejecutivo aragonés en estas instalaciones, que acaban de sufrir una reforma integral y una mejora en los horarios de uso. "En abril de este año se inauguró la renovación integral de la pista de atletismo, que se ha mejorado con una inversión de 1.172.068,18 euros, financiados con fondos propios de la comunidad. Asimismo, se han tomado otras medidas para mejorar los servicios del centro, como la ampliación de los horarios, que ha pasado de 38 horas semanales a 90 horas", señala el Gobierno de Aragón.

Unos 8.500 atletas utilizan estas instalaciones cada mes, de lunes a sábado. El estadio Corona de Aragón cuenta con una pista de 400 metros de longitud y ocho calles con anillo y recta, que permite la práctica de diferentes modalidades deportivas. Dispone también de una zona de calentamiento, graderío y espacios de servicio, como aseos, vestuarios y salas de entrenamiento.