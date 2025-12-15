Ilia Topuria: "He sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos"

Ilia Topuria ha decidido salir al paso con un durísimo comunicado para desmentir todos los rumores que le han rodeado en las últimas semanas. El peleador hispanogeorgiano, que se encuentra actualmente en 'stand by' en la UFC, ha aclarado toda la polémica con un mensaje a través de Instagram.

Ilia se ha separado de la que fuera su mujer y madre de su hija pequeña, Giorgina Uzcategui, y no está pasando por un buen momento. En el escrito, "El Matador" habla literalmente de una extorsión hacia su persona, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales. "Confío plenamente en la justicia", afirma.

Comunicado oficial

"En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente.

Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos.

Todos ellos están perfectamente documentados —audios, mensajes, testimonios y videos— y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas.

He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo.

Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad.

Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido.

Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido.

Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada.

Gracias a todos.

Ilia Topuria".