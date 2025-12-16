El CB Peñas Huesca no puede entrenarse por impago: la propiedad les cambia la cerradura

El Club Baloncesto Peñas de Huesca no ha podido entrenar este martes en las instalaciones que habitualmente lo hace, ya que la propiedad ha cambiado la cerradura de la nave donde entrenan todos los equipos de la cantera incluido el primer equipo que milita en Segunda Federación, por impago del aquiler.

El CB Peñas adeuda a la propiedad de la instalación unos 37.000 euros, cantidad que según el club oscense está dispuesto a pagar al final de la temporada y que piensa abandonar para irse a la siguiente campaña a otra instalacion nueva.

Desde las 12.45 horas de este martes que un cerrajero ha cambiado la cerradura se han quedado sin entrenar los equipos que allí se ejercitan, teniendo en cuenta que son más de 250 niños y niñas que componen la cantera del Peñas, y el resto e equipos de otras categorías.

Panorámica del Peñas Center. / SERVICIO ESPECIAL

Según el club peñista hace días se envió una propuesta de pago a la propiedad, con un plan de viabilidad, que no fue respondido, por lo que hoy que era el día señalado judicialmente para el desahucio que finalmente se ha producido.

El club altoaragonés, que milita en Segunda FEB, ha remitido el siguiente comunicado:

Buenas tardes.

Club Baloncesto Peñas informa que continúa en negociaciones con la propiedad de Peñas Center, se prolongarán a lo largo de la tarde de hoy. Debido a esta circunstancia, nos vemos obligados a suspender la jornada de entrenamientos en la instalación prevista para esta tarde del martes.

Las conversaciones están avanzando de manera positiva y dentro de un marco constructivo. Confiamos en que, a lo largo del día, podamos alcanzar un acuerdo que nos permita retomar la actividad con normalidad lo antes posible.

Pedimos a los jugadores y jugadoras de cantera, y a las familias afectadas, confianza y tranquilidad. En cuanto tengamos novedades, se las comunicaremos de inmediato.

Agradecemos su apoyo mostrado en todo momento.

Un cordial saludo,

Junta Directiva Club Baloncesto Peñas