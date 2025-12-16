Llega la segunda edición de la carrera de Papa Noel a Zaragoza: recorrido e inscripciones

El deporte y el espíritu navideño se darán la mano el domingo 21 de diciembre en las calles de Zaragoza en la segunda edición de la carrera de Papá Noel, que tendrá carácter solidario, a beneficio de Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Tras el rotundo éxito del año pasado, el evento ha ampliado hasta 4.000 las inscripciones disponibles (1.000 más que en 2024) y todas están ya agotadas.

Los adultos corren con el traje de Papá Noel mientras que los menores de 12 años van disfrazados de elfos verdes. En ambos casos, el traje completo (chaqueta, pantalón, gorro y cinturón) se incluye en la inscripción de la prueba.

La carrera ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente del Club Atletismo Olimpo, Santiago Chivite; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural Aragón, Íñigo Martínez; y la responsable de Juventud de Cruz Roja Zaragoza, Paola Latorre.

Recorrido de la carrera de Papá Noel. / SERVICIO ESPECIAL

La principal novedad, además del incremento de participantes, es la renovación del circuito, que será más céntrico, con salida y meta en la Plaza de España. Serán 4 kilómetros de recorrido, por lugares tan emblemáticos como el Coso, el Puente de Hierro, el Paseo Echegaray y Caballero, la Avenida de César Augusto y el Paseo de la Independencia.

El viernes por la tarde y el sábado durante todo el día se hará entrega de los dorsales y trajes en la feria que se montará en la sede de la Caja Rural de Aragón (Coso nº 29). Allí estará Papá Noel atendiendo a los participantes, especialmente a los más pequeños. Además, el día de la carrera Papá Noel abrirá el recorrido en su coche descapotable, recibirá a todos en la meta y estará después disponible para atender a quienes quieran acompañarle y hacerse fotos.

SALIDA Plaza España, C/ Coso, C/ Coso Bajo, Rotonda Puerta del Sol, Puente del Pilar, Rotonda Paseo Ribera, Puente del Pilar, Paseo Echegaray y Caballero, Avda. César Augusto, C/ Coso, Plaza España, Paseo Independencia, Plaza Paraíso, Paseo Independencia, Plaza España META.