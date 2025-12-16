GALA THE BEST
Luis Enrique y Dembélé, reyes de los premios FIFA The Best
La FIFA premió la gran temporada pasada del París Saint-Germain, que siguen recogiendo reconocimientos desde el Balón de Oro
German Bona
No hubo sorpresa en la gala The Best celebrada este martes en Catar y en el apartado masculino, el París Saint-Germain fue el gran protagonista tras conquistar la pasada temporada la Champions League. Los reconocimientos en el certamen de la FIFA siguieron la estela de los concedidos por France Football el pasado mes de septiembre en la gala del Balón de Oro. Ousmane Dembélé ganó el premio a mejor futbolistas, en el que también competían los azulgranas Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, mientras que otro ex del Barça, Luis Enrique Martínez, se llevó el galardón a mejor entrendador, en el que Hansi Flick también era uno de los candidatos.
Ousmane Dembélé sigue recogiendo lo sembrado la pasada campaña, pues la actual está muy marcada por las lesiones y apenas ha podido brillar, con 3 goles y otras 3 asistencias en 12 partidos. La 2024/2025, el 'Mosquito' marcó 35 tantos y repartió 16 pases de gol en 53 partidos para ser clave en la consecución de la Liga de Campeones, además del triplete nacional y ya esta temporada, la Supercopa de España.
Los mismos títulos que, lógicamente, le han valido a Luis Enrique para ser el mejor entrenador del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025. El técnico asturiano solo se quedó sin ganar el Mundial de Clubes, que fue definitivamente a parar a manos el Chelsea. Pero aun así, el bagaje ha sido excepcional.
