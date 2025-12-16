Liga francesa
El PSG deberá pagar a Mbappé los salarios que le debe
El futbolista reclama a su antiguo club más de 260 millones de euros
EFE
París
