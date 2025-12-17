Griezmann y Musso evitan un susto de muerte

Fue un susto, uno casi de muerte, pero no pasó de eso. Y no fue porque el Atlético de Madrid no coqueteara con el drama; de hacer los deberes a echarse una auténtica siesta, los colchoneros compraron este miércoles todos los números para vivir el final de su camino copero en Palma. Al final acudió el de siempre, Griezmann, que espantó todos los fantasmas a golpe de goles para eliminar a un Atlético Baleares combativo que plantó cara y cayó orgullosamente de pie.

Empezó fuerte el Atlético sabedor de que no iba a ser un partido fácil. Su ímpetu fue frenado por la lesión de Lenglet, que encendió todas las alarmas tras sus dolencias en la rodilla. Musso empezó a firmar las primeras actuaciones de su show particular, clave a la postre para la clasificación del Atlético. Y de un protagonista a otro; tras una gran jugada de Gallagher, Griezmann abrió la lata con un preciso disparo a la salida del portero (0-1).

El segundo llegó casi de inmediato; Molina mandaba un buen centro al área y Raspadori, con un gran cabezazo, ampliaba distancias (0-2). Le duraba poco la alegría al Atlético; el balón parado demostraba ser la arma más peligrosa del Atlético Baleares y Gerardo recortó el marcador en una jugada rocambolesca (1-2).

El sufrimiento del Atlético no solo continuó en la segunda mitad, sino que fue a peor; Musso era el héroe de un equipo que se hundía y el Atlético Baleares creía en la gesta. Sin embargo, Griezmann espantó todos los fantasmas con un gran tanto de volea al centro de Javi Galán, que llegó a línea de fondo con mucha facilidad (1-3).

Cuando todo parecía escrito para unos minutos finales más bien plácidos, la locura se apoderó del Estadio Balear. Musso provocó un penalti que él mismo paró, aunque no pudo hacer nada para detener una segunda pena máxima que cometió Nico y que Moha transformó con solvencia (2-3). La gesta se quedó a medias sin tiempo para más para el Atlético Baleares, que murió de pie y sucumbió ante un Atlético de Madrid dubitativo y que se llevó un susto de muerte de las islas.