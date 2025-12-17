Rafa Sanz deja el CB Peñas de Huesca para entrenar al Melilla, de Primera FEB

El entrenador del CB Peñas, Rafa Sanz, ha anunciado que deja el club oscense para fichar por el CB Melilla, que milita en Primera FEB, una categoría superior a la Segunda Federación en la que juega el equipo. Allí se encontrará con un zaragozano, el canterano del Casademont Zaragoza Javi García.

El anuncio se produce un día después de que el Peñas se quedara sin instalaciones para entrenar por impago del alquiler. Sanz, en una despedida muy emotiva, ha agradecido al Peñas la facilidad de llegar a un acuerdo. "Estoy muy agradecido al club, al presidente, Fernando Lascorz, a todos los directivos y al equipo técnico y demás personas del club por el trabajo y apoyo recibido en estas temporadas", ha dicho.

Rafa Sanz no ha vinculado su salida con la delicada situación económica que atraviesa el club y ha dicho que ha sido "una coincidencia" lo que está pasando y su marcha. Ha insistido en que es una oportunidad que le ha llegado y que tiene que aprovechar para volver a Primera Federación después de varios años ausente de esa categoría.

Lascorz, por su parte, ha lamentado la marcha de Rafa Sanz, que ha reconocido que no esperaban. "En el deporte (las cosas) suceden como suceden y sólo tenemos palabras de agradecimiento porque han sido años muy bonitos y alguno duro, en los que hemos crecido. Ojala algún día pueda volver estando en Primera FEB", ha concluido el presidente.