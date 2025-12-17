Villarreal, Celta y Levante, eliminados de la Copa del Rey por 'Segundas'

El Villarreal CF y el Levante UD han caído eliminados en dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE después de sucumbir este miércoles ante el Real Racing Club de Santander (2-1) y la Cultural y Deportiva Leonesa (1-0), respectivamente, mientras que el RC Celta cedió en la tanda de penaltis ante el Albacete Balompié (2-2, 3-0), el CA Osasuna necesitó la prórroga frente a la SD Huesca (2-4) y el Deportivo Alavés derrotó en el duelo de 'Primeras' al Sevilla FC (1-0).

En El Sardinero, el Villarreal, a pesar de llegar a la cita descansado por el aplazamiento de su partido liguero ante el Levante y de formar con muchos de sus hombres titulares, tropezó ante el líder de LaLiga Hypermotion, que antes de que se cumpliese la primera media hora ya ganaba 2-0 gracias al doblete de Juan Carlos Arana.

El delantero canario abrió la lata en el minuto 6 y amplió la renta cántabra en el 28. Marcelino García Toral movió el banquillo tras el descanso en busca de reacción, y el guion amenazaba con cambiar con el tanto de Ayoze Pérez en el minuto 86. Sin embargo, el Racing defendió su ventaja y firmó su pase a la siguiente ronda.

También saltó la sorpresa en el Reino de León, donde la Cultural Leonesa del 'Cuco' Ziganda hizo valer un solitario gol de Rafa Tresaco a los 12 minutos para noquear al colista de LaLiga EA Sports, el Levante, que perdonó en un choque en el que estrelló un balón en el travesaño y en el que el colegiado le anuló un tanto por fuera de juego.

El tercer 'Primera' que cayó a manos de un rival de inferior categoría fue el Celta de Vigo, que no pudo con el Albacete en la prórroga y que finalmente se despidió del 'torneo del KO' sin anotar ninguno de los lanzamientos de la tanda de penaltis.

En el 18, Jefté Betancor rompió las hostilidades en el Carlos Belmonte, pero Yoel Lago y Borja Iglesias, ya en la segunda mitad, le dieron la vuelta al encuentro, que Jesús Vallejo, en el minuto 93, mandó a la prórroga. El tiempo extra no resolvió el empate y todo se decidió en la tanda de penaltis, donde Óscar Mingueza, Hugo Álvarez y Iago Aspas fallaron sus lanzamientos, antes de que de nuevo Vallejo anotase el tercero de los suyos para sellar el billete a octavos.

En el duelo entre equipos de LaLiga EA Sports, el Deportivo Alavés aparcó sus debilidades en el campeonato doméstico para dejar fuera de concurso al Sevilla, que vio cómo un gol desde los once metros de Carlos Vicente en el minuto 79 le daba el pase a octavos al conjunto babazorro.

Los de Matías Almeyda, que se presentaron con un once más o menos reconocible, gozaron de las mejores ocasiones del primer periodo, como un cabezazo de Isaac Romero o un disparo desde la frontal de Djibril Sow. Los vitorianos reaccionaron después del paso por vestuarios y rozaron el 1-0 con un remate de Protesoni que Odysseas Vlachodimos salvó casi en la línea, pero fue Carlos Vicente, tras un penalti de Castrín sobre Lucas Boyé, el que desequilibró la balanza.

En El Alcoraz, Osasuna sufrió para eliminar al Huesca, que logró ponerse por delante por mediación de Dani Luna, aunque Raúl García igualó la contienda antes del intermedio. Tras una segunda parte sin goles, el delantero del conjunto navarro volvió a ver puerta en el arranque de la prórroga.

Iker Kortajarena, con su gol en el 105, amenazó con llevar el partido al punto fatídico, pero Asier Osambela y Ante Budimir, que había salido minutos antes por la lesión de Raúl García, llevaron la tranquilidad a los de Alessio Lisci.