El COE premia al aragonés Andrés Temiño como mejor deportista del año

El Comité Olímpico Español (COE) distinguió este miércoles a la atleta María Pérez y al arquero Andrés Temiño como los mejores deportistas de 2025, durante la gala en la que el presidente Alejandro Blanco aseguró que "el deporte español no tiene límite y lo mejor está por llegar".

"Aquí hay más de 90 campeones, ningún comité olímpico puede hacer una gala de tanto nivel. Si somos capaces de trabajar todos juntos, tener el mismo objetivo, el deporte español no tiene límite. Lo mejor del deporte español está por llegar", dijo Blanco.

El organismo hizo entrega de 20 premios a los deportistas y selecciones destacadas durante este año, en una ceremonia que también reconoció como leyendas al campeón olímpico en Barcelona 92 Fernando Cacho y la piloto Laia Sanz y como pioneros alpatinador Javier Fernández y a la boxeadora Laura Fuertes.

Con numerosos deportistas como presentadores de los premios, los principales galardones fueron para la atleta granadina María Pérez, campeona de los 20 y 35 kilómetros marcha en los Mundiales de Tokio, y el arquero aragonés Andrés Temiño, campeón del mundo de recurvo individual y por equipos mixtos en Gwangju (Corea del Sur), que lo recogieron de manos de la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

A ellos se sumaron como los mejores entrenadores Sergio Escariolo, seleccionador de baloncesto durante los últimos diez años y antes entre 2009 y 2012 y ahora técnico del Real Madrid, y Andrea Fuentes, responsable de la selección de natación artística española, que ganó 9 medallas en los Mundiales celebrados en julio en Singapur

Dos integrantes de esa selección, Iris Tió y Dennis González, también fueron reconocidos con los premios corazón de España y revelación, respectivamente, junto al nueve veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez y la ciclista Paula Ostiz, oro y plata en los Mundiales de Ruanda y en los Europeos de Francia júnior.

Iris Tió se convirtió en la primera española en conquistar un oro individual en natación artística y se colgó seis medallas, tres de ellas desde lo más alto del podio y otras tres de bronce y Dennis González ganó cinco metales, un oro -junto a Tió en el dúo mixto-, dos platas y dos bronces. Tió y el nueve veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez recogieron los premios Corazón de España.

También tuvieron su reconocimiento como los mejores equipos las integrantes del 4k 500 femenino en de los Mundiales de Piragüismo esprint en Milán, Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo, que lograron el oro, y la selección masculina de waterpolo campeona mundial, representada por Sergi Cabanas, Marc Larumbe y Bernat Sanahuja, cuyo premio entregó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Igualmente subieron al escenario del COE la tiradora Mar Molné, campeona del mundo de foso, y la arquera Elia Canales, los regatistas Jordi Xammar y Marta Cardona, el piragüista Marcus Cooper, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, el expatinador Javier Fernández, la boxeadora Laura Fuertes, el exatleta Fermín Cacho, la piloto Laia Sanz, la jugadora de badminton Carolina Marín y el exgimnasta Gervasio Deferr.

"El objetivo de cualquier dirigente es el deportista, una parte es la élite, que sois vosotros, y otra parte es lo que significáis para la sociedad. Apoyar cuando ganas es fácil, pero el deportista es persona y con la labor conjunta que hemos hecho estamos reconocidos como el comité que más apoya a todos los deportistas y así seguirá siendo", dijo Blanco.

El presidente mostró su emoción por la presentación hace unos días del nuevo modelo del deporte, algo por lo que dijo haber luchado desde su llegada a la presidencia en 2025 y agradeció el apoyo del Ejecutivo para ello. "He tenido la gran suerte de encontrar un presidente que entiende el deporte, Pedro Sánchez, y su equipo. Este modelo es un antes y un después para el COE y para el deporte español", añadió al término de una gala cerrada con la actuación musical de la nadadora Thais Henríquez.