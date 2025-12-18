La Gala del Deporte Aragonés reconoce a Marta Pintanel, Pablo Castrillo, Irene Burillo y Jaime Pradilla como mejores deportistas de 2025 y 2024

La XXVII Gala del Deporte Aragonés ha reconocido este miércoles a la triatleta Marta Pintanel Raymond y al ciclista Pablo Castrillo Zapater con el Premio a Mejor Deportista Aragonés 2025 en las categorías absoluta femenina y masculina; un reconocimiento que han recibido la tenista Irene Burillo Escorihuela y el jugador de baloncesto Jaime Pradilla Gayán en esas mismas categorías en el año 2024.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha presidido esta tarde la XXVII Gala del Deporte Aragonés, que se ha celebrado en el Pabellón Multiusos del municipio turolense de Calanda y en la que se han concedido los reconocimientos de los años 2025 y 2024 a los mejores deportistas de la comunidad.

El premio a mejor equipo femenino 2025 ha sido para el Casademont Zaragoza Liga Femenina Endesa; y el de 2024 para el Club Patín Esneca de Fraga. En categoría masculina, el mejor equipo este año ha sido Atletismo Intec Zoiti y en 2024, para el Pamesa Teruel Voleibol.

Premio al Casademont Zaragoza Liga Femenina Endesa.César Gracia

Los premios a Mejor Deportista Aragonés Promesa Femenina y Masculina 2025 han recaído en la atleta Elena Guiu Lapena y en el tenista Yago Castellanos Sánchez; mientras que las distinciones de 2024 han sido para la jugadora de baloncesto Leyre Urdiain Esperanza y al triatleta Izan Edo Aguilar.

En cuanto al reconocimiento a mejor deportista o equipo universitario 2025, se ha concedido al equipo de rugby 7 masculino de la Universidad San Jorge; y en 2024 a la atleta Natalia Sainz Hurtado, de la Universidad de Zaragoza y especializada en el lanzamiento de disco.

En personal técnico y de arbitraje internacional 2025 se ha premiado a Esther Lahoz Castelló, técnico de atletismo; y en 2024 la distinción ha sido para Selma Palacín Artigosa (piragüismo). En la categoría de empresas patrocinadoras se ha reconocido a Caja Rural de Aragón por su apoyo al atletismo este año; y a Seguros Belsué por su apoyo al patinaje en 2024.

Premios Deporte y Ciudadanía

En los premios Deporte y Ciudadanía, la distinción a empresa saludable en 2025 ha recaído en Global Spedition, por la promoción de la actividad física, el gimnasio y los eventos; y en esta categoría en 2024 ha sido para Yudigar S.L.U., por su programa ‘Cuidamos de ti’.

Canfranc ha ganado la distinción Deporte y Ciudadanía 2025; mientras que Tarazona ha sido la ganadora en 2024. El premio Deporte Adaptado 2025 se ha entregado a Nat-Acción, en natación; y en 2024 al Club Deportivo Monkayak Híberus, de piragüismo.

El premio de honor leyenda del deporte 2025 ha sido para José María Escribano Fachal, por su trabajo en la gestión deportiva; y en 2024 la distinción ha recaído en Jorge Sánchez Balsas (natación).

La gala se ha celebrado este año en Calanda.César Gracia

Menciones especiales

La Dirección General de Deporte ha concedido, además, menciones especiales a título póstumo en 2025 a Jorge Casado, cadete del Real Zaragoza, por su trayectoria deportiva, y en 2024 a Juan Carlos Navarro Asín (caza, tiro al plato).

Se ha premiado también a Paco Ortiz Remacha y Rafael Feliz Pereda, por sus trayectorias profesionales vinculadas al periodismo deportivo; a Special Olympic Aragón y Martina es mi ángel, reconociendo su trabajo en el deporte y la inclusión; y a la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, por su apoyo a los deportistas a lo largo de su vida.

En el caso de 2024, las menciones especiales son para los deportistas y el equipo técnico que participaron en las olimpiadas y en los juegos paralímpicos de París 2024: el atleta paralímpico Wisdom Asisosa Ikhiuwu Smith, el técnico Casimiro Martínez Jiménez y el árbitro olímpico Antonio Pérez Cristóbal, en atletismo; en bádminton, el deportista olímpico Pablo Abián Vicén y el técnico Javier Abián Vicén; en baloncesto, el olímpico Jaime Pradilla Gayán; en balonmano, Juan Caamaño Ballestín, como parte del equipo técnico olímpico; el ciclista paralímpico Eduardo Santas Asensio.

En fútbol, se ha distinguido a la jugadora olímpica Salma Paralluelo Ayigono; en gimnasia, a las deportistas olímpicas Alba Bautista Cañas e Inés Bergua Navales; en hockey, a la deportista Begoña García Grau y al técnico César Hernández Gistaín; en judo, al deportista paralímpico Sergio Ibáñez Bañón y al técnico Raúl Clemente Salvador; en natación, a los paralímpicos María Delgado Nadal, Jian Wang Escanilla Candal y Teresa Perales Fernández, y al olímpico Luis Domínguez Calonge; en piragüismo, a la técnico paralímpico Selma Palacín; en remo, a la olímpica Esther Briz Zamorano; en tenis de mesa, al paralímpico Jorge Cardona Márquez; y en tiro con arco, al deportista paralímpico Fernando Gale Montorio.

Entrenamiento, sacrificio e ilusión

En su intervención en la clausura de la gala, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha subrayado que cada premio entregado en este acto “no es solo un trofeo, es una historia de horas de entrenamiento, de sacrificios y de ilusiones compartidas”. “Es la prueba de que en Aragón sabemos luchar, sabemos creer y sabemos ganar”, ha dicho. Desde el Gobierno de Aragón, “seguiremos apostando por el deporte como motor de bienestar, de educación y cohesión social”, incidiendo especialmente en los más pequeños, para que “tengan la oportunidad de descubrir el poder transformador del deporte”.

Hernández ha agradecido a nominados y premiados que, con su esfuerzo, “nos enseñen que los límites solo existen para superarlos, que cada meta alcanzada es el inicio de un nuevo reto y que el verdadero triunfo está en levantarse una y otra vez, incluso cuando parece imposible” y les ha animado a seguir soñando, compitiendo y disfrutando de la práctica deportiva.

La Gala del Deporte Aragonés, que han presentado en esta edición Noemí Núñez y Mariano Navascués, tiene como objetivo promover el deporte de competición y de alto nivel, visibilizar el esfuerzo y los triunfos de los deportistas aragoneses y reconocer públicamente la labor de aquellas personas y entidades que colaboran con su actividad en la difusión de los valores que el deporte representa.

En el acto, al que han asistido también la directora general de Deporte, Cristina García, y el alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, han actuado el equipo de gimnasia rítmica Special Olympic Aragón, el grupo de zumba de Calanda y el grupo de Tambores y Bombos de la Cofradía del Nazareno de la localidad turolense.