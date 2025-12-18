Maledon evita el naufragio del Real Madrid ante la anarquía parisina

El Real Madrid no guarda grato recuerdo de sus partidos con el París Basketball, al que ganó dos veces en temporada regular, pero con el que perdió la pasada temporada en el play-in en Madrid en la Euroliga con un recital ofensivo de los de Thiago Splitter. Pero París este año ha desmontado el equipo, empezando por el banquillo, donde ahora está el italiano Francesco Tabellini. Cambia el técnico, pero no la filosofía de un equipo que sigue corriendo y generando mucho volumen de juego ofensivo desde la más absoluta anarquía. Llegaban los franceses tras encadenar cuatro derrotas encajando 99 puntos por partido. Y los cinco que han ganado siempre han sido superando los 90 puntos, así que la receta de los de Scariolo era clara: defensa, defensa, defensa. A cerrar el rebote y marcar el timing del partido, impidiendo que los galos corrieran como les gusta.

Comenzaron haciéndose notar Campazzo en el perímetro y Tavares en la zona, para poner un (14-9). Pero París entró en trance encadenando cuatro triples consecutivos, con protagonismo de Outtara y especialmente de Rhoden, para colocar un (14-18) y completar un parcial de 2-12. Se contagiaban los blancos de las prisas visitantes, hasta que Maledon pisó la cancha y rebajó las revoluciones. El francés anotó los últimos cinco puntos del Madrid para completar ocho puntos seguidos que dejaron marcador en (24-21).

Segundo cuarto con el vértigo francés

Propuso el Madrid una zona que no cortocircuitó el acierto parisino en el lanzamiento lejano, con Outtara afinado, mientras Deck dividía la zona rival con sus penetraciones que le llevaban a encadenar 7 puntos. Siete triples sumaban los de Tabellini, además de cinco rebotes ofensivos, cuando Scariolo pidió tiempo muerto con (36-38) a 4:50 del intermedio. Rhoden machacaba en la cara de Tavares sumando un dos más uno que luego completó el chileno Herrera con otro triple para abrir la máxima renta (39-44). París marcaba el tempo con Hifi en dirección y Outtara y Jared Rhoden anotando (41-48), pero una reacción blanca dejó el marcador al descanso (49-50), con 29 tantos franceses en el segundo cuarto. El Madrid no hacía la tarea y París proyectaba 100 puntos en ataque. París había logrado llevar a su juego al Madrid, con 19 lanzamientos triples y los mismos de dos, y con esa sensación de partidos como el de Milan de que no fluye, no muestra automatismos, no funciona como equipo. Las individualidades de Campazzo, Tavares, Maledon o Deck le mantenían en el partido, pero sin convencer. Ni rastro de Hezonja, Lyles ni Okeke.

Y todo comenzaba igual, con dos triples de Stevens que desquiciaban a Scariolo por la pasividad defensiva de sus hombres. Los visitantes seguían marcando el ritmo hastas colocar un incómodo (53-61), pero un arreón blanco le volvió a meter (60-61). Tavares y Campazzo tiraban del carro, mientras Hezonja se desesperaba con un 2 de 10. Los blancos se contagiaban de las prisas rivales y acumulaban pérdidas y permitían 13 rebotes ofensivos que aprovechaba París para seguir marcando el plan de partido (70-74) con un cuarto por jugarse.

La magia de Maledon

Intercambiaron cuatro triples de inicio en el último periodo, apareciendo un desaparecido Lyles. Pareció Maledon entender que hacia daño con unas penetraciones que convertía en bandejas, tiros libres y asistencias para un enchufado Garuba. El prodigioso base galo ponía por delante (82-80) a los madridistas, que apretaban atrás. No se descolgaban los franceses, que lograban entrar (92-90) en el último minuto. Hifi (1 de 10) fallaba un triple clave y Maledon se sacaba un conejo del sombrero para sentenciar un complicadísimo partido ante sus compatriotas. Supo sufrir el Madrid ante los siempre incómodos parísinos y aferrarse a los puntos en el último cuarto de los únicos tres anotadores del equipo: Maledon (8 puntos), Lyles (10) y Garuba (6), además de un punto final de Deck. Con Hezonja tiene un problema Scariolo.