La ronda de Copa del Rey con más protagonismo aragonés: los jugadores que se han colado en octavos

En los dieciseisavos de Copa del Rey, el último equipo aragonés en pie, la SD Huesca, cayó ante el Atlético Osasuna tras luchar hasta al último minuto y llevar el partido a la prórroga, en la que ya no pudo seguir el ritmo a su rival de Primera División. Antes, en la pasada ronda, ya habían caído otros dos conjuntos aragoneses. Por un lado, el Real Zaragoza, si bien pudo forzar el tiempo extra contra el Burgos, perdió por un gol en el 116. Por otro, el CD Ebro, también ante el Osasuna, le puso las cosas muy difíciles a un equipo de tres categorías superiores y, tras anotarle tres goles, fue eliminado en el Ibercaja Estadio.

Sin embargo, pese a que ya no queda ningún club aragonés en el torneo de las sorpresas, la Copa todavía tiene representación aragonesa. Y ayer, por si fuera poco, muchos de esos representantes fueron los mayores protagonistas de la eliminatoria. Hasta tres futbolistas de la comunidad, todos exjugadores de equipos aragoneses, anotaron en los dieciseisavos uno o varios goles que llevaron a sus equipos a pasar de ronda, y otro debutó con el tercer equipo más laureado de la competición.

El que firmó la participación más importante no fue otro que Jesús Vallejo, que milita este año en el Albacete, en Segunda, tras su largo paso por el Real Madrid. El canterano del Real Zaragoza anotó en el minuto 93 el gol del empate para forzar la prórroga contra el Celta de Vigo, de Primera División. Ya en el tiempo extra, los locales aguantaron el empate a dos hasta llegar a la tanda de penaltis, donde el propio Vallejo fue uno de los tres anotadores que le dieron el pase al Albacete.

Tras varias temporadas cedido al Granada, el central terminaba este pasado verano su contrato con el Madrid y verlo de vuelta en el equipo que le vio crecer era un sueño más que posible para muchos zaragocistas. No obstante, el Real Zaragoza no se interesó por él en un mercado en el que se decantó por otras opciones, como Tachi, Insua o Radovanovic, y Vallejo terminó fichando por el Albacete.

Otro canterano del conjunto blanquillo que lleva ya varias temporadas en la élite del fútbol español es Carlos Vicente. El jugador del Alavés, máximo goleador del club vasco en lo que va de curso contando Liga y Copa, anotó ayer desde los once metros el único gol del partido contra el Sevilla, que le dio a su equipo el pase a la siguiente ronda del torneo del KO.

Jonny Otto, Antonio Blanco, Carlos Vicente y Tenaglia, tras el partido contra el Sevilla. / Deportivo Alavés

Carlos Vicente se formó en las categorías inferiores del conjunto maño y pasó por el Deportivo Aragón. En 2024, tras haber jugado en el Nástic de Tarragoza, la SD Ejea, el Calahorra y el Racing de Ferrol, el atacante partió de Galicia a un proyecto de Primera en el que se ha convertido en jugador fundamental.

De igual manera, un exjugador del Huesca, como lo es Rafa Tresaco, también canterano del Zaragoza, fue otro de los futbolistas que anotó ayer un solitario que le dio a su equipo, la Cultural Leonesa, el pase a octavos, aunque en su caso fue contra otro rival de la categoría de oro. El conjunto castellanoleonés, ascendido este año a Segunda División, tumbó al Levante, recién ascendido a Primera, con la ayuda de un delantero que está disfrutando esta campaña de más minutos de los que acostumbraba a tener con el conjunto azulgrana.

Tresaco abandonó las filas de la SD Huesca en 2024, rumbo al Zamora en Primera RFEF, y, este verano, fichó por la Cultural y Deportiva Leonesa para jugar en Segunda. Si bien el delantero no fue excesivamente protagonista con la camiseta azulgrana, dejó muy buen sabor de boca en la capital altoaragonesa por su compromiso y esfuerzo.

Del Real Zaragoza al Real Madrid

Sin duda, una de las marcas aragonesas en Copa del Rey es Jorge Cestero. El canterano del Real Zaragoza debutó ayer con el Real Madrid que superó al Talavera por 2 -3. Tras varias convocatorias en citas importantes en las que no gozó de ningún minuto, como contra el Manchester City, el joven de 19 años tuvo su primera oportunidad con el equipo de sus sueños.