La intrahistoria de la guerra Florentino-Laporta

Florentino Pérez desenterró el hacha de guerra y Joan Laporta, a quien no le falta arrojo, ha aceptado el combate. La dialéctica ha tomado una virulencia insospechada hace un par de semanas entre los presidentes del Real Madrid y el Barcelona, que mantenían una concordia tan elogiable como inusual en la historia de las relaciones entre los clubs.

Empezaron el año abrazados y lo terminan peleados. Sin embargo, al dirigente blanco no se le ha escuchado nombrar a Laporta y éste no ha señalado con nombre y apellido a su homólogo madrileño. Las ofensas no son personales. Aún. Pero la espiral ha crecido. Laporta ha pasado de diagnosticar de "barcelonistis aguda" a Florentino y sus acólitos a englobarlos en quienes "confunden el poder con el despotismo, no ilustrado, los que practican el cinismo y tienen una prepotencia desproporcionada".

El arma de ataque que blande el Madrid es el caso Negreira, un asunto que hiere al Barça desde que se descubriera el escándalo de haber pagado casi 8 millones de euros al antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enriquez Negreira.

Joan Laporta abandona la Ciutat de la Justicia tras prestar declaración sobre el caso Negreira el pasado día 12.. / JORDI COTRINA / EPC

Desde marzo de 2023

Florentino hurga en la herida desde que el Real Madrid se personara en el juzgado como acusación particular en marzo de 2023 y presunto perjudicado, con lo que tiene información directa de lo que se sustancia en el juzgado para utilizarla a su conveniencia. Es una tradición que a cada revés del equipo blanco o cada éxito azulgrana le sucede un rebrote de supuestas novedades en la investigación que pasan a copar la atención de los medios de comunicación.

El Madrid no tiene ninguna prisa para que concluya la instrucción judicial por el desgaste de imagen que genera al Barça “la campaña permanente de desprestigio” al azuzar el nombre de Negreira, como verbalizó el jueves por la noche Laporta. A la vez, sirve a Florentino para victimizar al club blanco y dotarlo de una coartada casi perfecta para explicar el vapuleo deportivo infligido por los azulgranas la temporada pasada.

Ter Stegen y Araujo, con la Copa del Rey conquistada ante el Madrid en Sevilla la pasada temporada. / Valentí Enrich / SPO

El inesperado vapuleo

Cabe recordar, en los orígenes de la última campaña, que al Madrid campeón de Liga y de Champions de 2024, se incorpora Kylian Mbappé, y que a un Barça en crisis que despide a Xavi Hernández sin títulos le sustituye Hansi Flick con una colección de jóvenes canteranos.

Durante el transcurso de la temporada, el Barça humilla al Madrid en el Bernabéu (0-4), le atomiza en la Supercopa de España (2-5), le vence también en la final de la Copa del Rey (3-2) y vuelve a derrotarlo en la Liga (4-3) para llevarse el tercer título.

Rueda de prensa de los árbitros de la fnal de la Copa del Rey Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. / RFEF / EFE

Amago de boicot copero

Sin intervenir directamente, pero utilizando sus medios propios (Real Madrid TV), Florentino ha desarrollado una estrategia de difamación contra todos los árbitros, acusando de una supuesta parcialidad que explicaría los malos resultados del equipo. Incluso llegó a boicotear la final de Copa amagando con no presentarse por las declaraciones de los colegiados.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro principal, se quejó de la presión que sufrían y Pablo González Fuertes, el del VAR, afirmó que tomarían medidas para que acabara el acoso de la televisión blanca. Florentino, por personas interpuestas, interpretó que esas amenazas eran la prueba de la persecución arbitral contra el club.

Joan Laporta se dirige a los empleados del Barça en la cena navideña celebrada en el palau Blaugrana. / FCB

"El bodrio de televisión"

Aún dura esa ensoñación. “El bodrio de televisión que tienen, que sólo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente", según la descripción de Laporta a Real Madrid TV, achacó que no se le pitara un penalti a favor el domingo (Alavés-Madrid, 1-2), porque el árbitro era catalán (Víctor García Verdura) y que el VAR fuera González Fuertes, el colegiado que “amenazó” al club en La Cartuja.

Esa vía de crítica al estamento arbitral sigue viva -”esto es la mugrienta Liga Negreira, el Madrid compite con los brazos atados”, se escuchó decir- pese a los cambios operados en la cúpula del Comité Técnico de Árbitros. Por dos motivos: porque el Barça ha vuelto a colocarse por delante en la tabla (salió del Bernabéu con cinco puntos menos y ahora es líder con cuatro puntos más) y porque Laporta ya no es un aliado de Florentino en el proyecto de la Superliga.

Lamine Yamal y Raphinha celebran el momentáneo 0-3 al Madrid en la pasada temporada. El partido de Liga terminó 0-4. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Abandonado y aislado

El Barça ha abandonado al Madrid en la competición rupturista que promovían, acercándose al poder establecido. Al que encarna la UEFA, con su presidente Aleksander Ceferin, y la European Football Clubs (EFC), la asociación de clubs que gobierna Nasser Al-Khelaïfi, a la vez presidente del París Saint Germain. Los tres estuvieron en el palco de Montjuïc.

Antiguos aliados del Madrid, Florentino se ve ahora separado de ellos y aislado. Y dolido por la jugada de Laporta, a quien ha tratado con respeto y benevolencia en los peores momentos que atravesaba en los comienzos del mandato, con el Barça arruinado, y del que habla ahora con indisimulado despecho. Sin citarle.

Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, flanqueado por el del Barça, Joan Laporta, y el del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, antes del Barça-PSG de la Champions en el estadio Lluís Companys el pasado 1 de octubre. / Emilio Morenatti / AP

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años cualquiera que sea el motivo. No es normal. A alguien que comunicaba los ascensos y descensos de los árbitros, periodo que coincide casualmente con el mejor periodo de resultados del Barcelona", dijo Florentino Pérez a la asambla de socios compromisarios del Madrid el 22 de noviembre. El dirigente hizo una comparativa en el saldo de expulsiones que acreditarían "la subjetividad" de los árbitros, supuestamente acreditativa de la conexión Barça-Negreira.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez interviene en la copa de Navidad del equipo, este lunes en Madrid. / Chema Moya / EFE

La preocupación del Madrid

Al día siguiente de la derrota ante el City en la Champions, el pasado 15 de diciembre, el discurso de Florentino en la copa de Navidad no reservó una sola palabra al equipo o a los proyectos del club.

"La mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral", adelantó. "La situación gravísima ocurrida con el caso Negreira durante casi dos décadas merece justicia. Es incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?", preguntó al aire.

Laporta se dirige a los asistentes a la cena navideña azulgrana. / FCB

"Envidia" del Barça

Laporta le respondió tres días después. En el ágape navideño de los empleados del Barça en el Palau Blaugrana. Camufló las alusiones a Florentino usando el plural. Con mayor vehemencia, improvisando, hasta el punto de reconocer: "Me he desahogado un poquito".

El presidente azulgrana, ya en campaña electoral, acusó a los rivales de tener "envidia" al ver que el Barça "vuelve a estar fuerte" y en camino de construir "una etapa esplendorosa". El madridismo, o parte de él, a juicio de Laporta, "intenta borrar la historia, desvirtuándola" por los éxitos cosechados durante el primer cuarto de siglo.