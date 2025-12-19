El Tarazona y el Teruel se ven las caras en un derbi apasionante

El CD Teruel y la SD Tarazona se medirán este sábado a las 18.30 horas en el primer derbi aragonés de Primera Federación esta temporada. Los conjuntos se miden en momentos diferentes, ya que el Teruel se codea con los mejores equipos del Grupo 2 de la categoría de bronce, mientras que el Tarazona comenzó bien el campeonato y ha ido a menos.

El partido entre los dos equipos aragoneses se disputará en el municipal turiasonense con el objetivo, por parte de los locales, que vienen de caer ante el Eldense, de no dejar escapar ningún punto de su campo contando con el apoyo de su afición, ya que quieren salir de la zona de descenso.

El Teruel, que ocupa el cuarto puesto en la clasificación tras ganar la pasada semana al Algeciras, también buscará sumar una victoria a domicilio para seguir en los puestos altos, por lo que se espera un duelo igualado e interesante con mucho en juego por parte de los dos equipos y sin un claro favorito.

Segunda RFEF

En Segunda RFEF, el Barbastro necesita reaccionar ya para salir de los puestos de descenso. Para ello debería ganar en su desplazamiento a tierras baleares para medirse al Andratx a las 18.00 horas con el propósito de no regresar de vacío ante un rival que tan sólo tiene un punto más que los barbastrenses.

La SD Ejea recibirá a las 19 horas en su campo al Tudelano, en un partido de gran rivalidad dada la proximidad geográfica entre ambas poblaciones, por lo que se prevé intenso e igualado, aunque está mejor clasificado el conjunto navarro. Los de Tudela llegan al choque en cuarta posición mientras que el Ejea ocupa el décimo puesto.

El Utebo también juega mañana, a las 16.30 horas, en el campo municipal de Santa Ana, recibiendo al Alavés B, ante el que parte como favorito un conjunto zaragozano que está en la tercera posición y que se marca el objetivo de volver a liderar cuanto antes el grupo 2 de la Segunda Federación.