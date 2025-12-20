Baloncesto
El CBZ se vuelve con las manos vacías de Albacete (70-62)
A los aragoneses les faltó fluidez para continuar con su buena racha
El Periódico de Aragón
No pudo el CBZ traerse la victoria de tierras manchegas en su visita al Albacete Basket (70-62) en un encuentro en el que a los zaragozanos les faltó fluidez prácticamente en todo momento. No obstante, el empuje del CBZ hizo que tuviera opciones de triunfo hasta casi el final, pero se quedó finalmente sin premio.
Comenzaron poco inspirados los de Rubio y eso provocó que durante toda la primera mitad el equipo fuera a remolque. Aunque parecía que los locales podían escaparse, el CBZ tiró de oficio y aguantó bien el tipo al descanso (36-32). En el tercer cuarto fueron mejor los aragoneses y se pusieron por delante, pero un mal inicio del parcial decisivo condenó a un equipo que vio así frenada su buena racha.
