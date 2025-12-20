Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Contazara Zaragoza no puede fallar ante el Alcobendas

Los aragoneses reciben al colista de la competición, que todavía no ha ganado ningún partido

Los jugadores del Contazara, celebrando un gol

Los jugadores del Contazara, celebrando un gol / Contazara Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

No tiene excusas este domingo el Balonmano Contazara Zaragoza, que debe ganar para volver a sonreír y tratar de salir de los puestos de descenso que ahora ocupa. El rival, el Alcobendas, parece el perfecto para despertar. Los madrileños son colistas y visitan el pabellón Siglo XXI (12.30 horas) buscando su primer triunfo del presente curso.

Hasta ahora, el Alcobendas ha perdido sus 14 encuentros y están prácticamente desahuciados a pesar de que todavía queda mucha temporada por delante. Los aragoneses, tras venirse de vacío de su visita a Alicante de la última jornada, deben aprovechar sus dudas y su nula confianza para conseguir una victoria obligatoria y que les permita afrontar con más optimismo el 2026.

TEMAS

