Balonmano
El Contazara Zaragoza no puede fallar ante el Alcobendas
Los aragoneses reciben al colista de la competición, que todavía no ha ganado ningún partido
No tiene excusas este domingo el Balonmano Contazara Zaragoza, que debe ganar para volver a sonreír y tratar de salir de los puestos de descenso que ahora ocupa. El rival, el Alcobendas, parece el perfecto para despertar. Los madrileños son colistas y visitan el pabellón Siglo XXI (12.30 horas) buscando su primer triunfo del presente curso.
Hasta ahora, el Alcobendas ha perdido sus 14 encuentros y están prácticamente desahuciados a pesar de que todavía queda mucha temporada por delante. Los aragoneses, tras venirse de vacío de su visita a Alicante de la última jornada, deben aprovechar sus dudas y su nula confianza para conseguir una victoria obligatoria y que les permita afrontar con más optimismo el 2026.
