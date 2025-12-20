El Contazara Zaragoza no puede fallar ante el Alcobendas

No tiene excusas este domingo el Balonmano Contazara Zaragoza, que debe ganar para volver a sonreír y tratar de salir de los puestos de descenso que ahora ocupa. El rival, el Alcobendas, parece el perfecto para despertar. Los madrileños son colistas y visitan el pabellón Siglo XXI (12.30 horas) buscando su primer triunfo del presente curso.

Hasta ahora, el Alcobendas ha perdido sus 14 encuentros y están prácticamente desahuciados a pesar de que todavía queda mucha temporada por delante. Los aragoneses, tras venirse de vacío de su visita a Alicante de la última jornada, deben aprovechar sus dudas y su nula confianza para conseguir una victoria obligatoria y que les permita afrontar con más optimismo el 2026.