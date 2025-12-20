La crónica del Tarazona-Teruel: el derbi aragonés acaba en remontada (3-2)

No decepcionó ni mucho menos el derbi aragonés de Primera RFEF, un vibrante choque en el que hubo casi de todo (muchos goles, emoción, polémica...) y en el que acabó culminando la SD Tarazona una tremenda remontada (3-2) que culminó con un gol en el descuento después de que el Teruel se quedara con diez mediada la segunda parte y eso desnivelara el partido en el Municipal.

Tras un comienzo igualado entre dos equipos que se respetaban mucho, pronto empezaron a pasar cosas en Tarazona. Los visitantes golpearon primero gracias a un buen tanto de Merencio tras definir con mucha clase en un uno contra uno. Adelantarse en el marcador le dio alas a los turolenses, que empezaron a sentirse cada vez más cómodos y siendo los que llevaban la voz cantante en el partido. De hecho, no tardaron mucho los del Bajo Aragón en poner tierra de por medio gracias a un gol de Manel Royo, que remató sobre la misma línea de la portería tras aprovechar un rebote en una jugada a balón parado.

Con lo cerrados que suelen ser los duelos en la categoría, parecía que el Teruel incluso podía haber dejado el partido antes del descanso, pero, antes de que se llegara al paso por vestuarios, una espectacular diana de Agüero en una magistral falta directa que puso en el ángulo dio esperanza a los suyos y a todo el Municipal.

Salió el Teruel decidido a mantener la escasa ventaja, pero el encuentro había cambiado. El Tarazona lo intentaba, pero le faltaba continuidad para generar ocasiones de peligro. Eso cambió cuando la colegiada decidió expulsar a Van Rijn, tras una eterna revisión en el VAR, por una fuerte falta que acabó dejando a los visitantes con un jugador menos.

Verse en superioridad hizo que el Tarazona se lo acabara creyendo y lanzándose hacia la remontada. Fue primero Cubillas, en el minuto 79, el que puso el empate tras una jugada embarullada en el área y, cuando el partido agonizaba, Sebi fusiló a Palop y llevó el éxtasis a un enloquecido Municipal que celebró con rabia tres puntos muy peleados y que les sacan del descenso. n