"Muchos hablan del Dakar, pero hasta que no lo vives no sabes lo que es"

Ha pasado un año desde que Edgar Canet (La Garriga, 2005) rompiese con estrépito la puerta del Rally Dakar. Fue entonces cuando este joven piloto, con apenas 19 años de edad, se plantó en Arabia Saudí para sortear las arduas dunas del desierto, aquellas que tantas leyendas han generado. Y no lo fue nada mal; sin prácticamente esperarlo, en su primera experiencia en la prueba de resistencia, Edgar se matriculó con una inesperada victoria en Rally 2 que le puso con merecimiento en el punto de mira. Una nueva promesa había llegado al mundo del Rally Raid.

Y pasaron los meses y Edgar pasó de ser un proyecto de futuro a toda una realidad. Campeón del Mundo de Rally 2 y con un aprendizaje mucho más valioso que cualquier título, Canet terminaba el año con la ilusión de alguien que tiene toda una vida deportiva por delante. En el horizonte, desde el próximo 3 de enero, estará de nuevo el Dakar, su segunda aventura por el desierto saudí. A las puertas de embarcarse en su nuevo desafío, esta vez mucho más preparado y con el dorsal amarillo que le permite competir con los mayores, Edgar atiende con su habitual amabilidad a SPORT para charlar sobre sus aspiraciones y aprendizajes estos últimos tiempos.

Has pasado de ser una joven promesa a coronarte campeón del mundo en Rally 2 a los 20 años. ¿Qué ha significado este último año para ti como piloto y como persona?

La verdad es que 2025 ha sido un año redondo. Muy contento de cómo ha ido todo, pero todavía falta coronar la categoría reina. Así que este año sí que he podido ganar la categoría Rally 2, pero ahora ya me he hecho un hueco en la categoría Rally GP con los grandes y llegamos preparados. En general ha sido un año en el que he aprendido muchísimas cosas y eso me hace llegar más preparado.

Mucha gente habla del Rally Dakar, pero hasta que no lo vives personalmente no sabes lo que es Edgar Canet

Dentro de esas cosas que dices que aprendes, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad o tu forma de afrontar las carreras ahora?

Bueno, de cara a las carreras, y más en especial al Rally Dakar, llego con una mentalidad bastante diferente, ya que el año pasado íbamos a la nada sin saber lo que era realmente. Mucha gente habla del Rally Dakar, pero hasta que no lo vives personalmente no sabes lo que es. Así que llegábamos con las expectativas completamente abiertas y ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos lo que hay. He podido prepararme mucho más en las cosas en las que quizá vi que podía mejorar y haber podido entrenar con mis compañeros de equipo, con Daniel Sanders y Luciano Benavides, que vienen conmigo compitiendo todo el año, me ha ayudado muchísimo a ver cómo trabajar dentro y fuera de la moto. Eso me ha ayudado muchísimo y he llegado mucho más preparado.

Edgar Canet, motivado por el próximo Dakar / LS2/KTM

Este último año parece haber definido tu identidad como piloto. ¿Qué dirías que te caracteriza ahora que no te definía hace dos temporadas?

Mi identidad creo que cada uno la pone como quiere. Yo creo que siempre voy con muchas ganas. Si me tengo que definir por algo es por la ambición y por tener muchas ganas de intentarlo todo en este mundo y de mejorar.

Si me tengo que definir por algo es por la ambición Edgar Canet

Y en este proceso de aprendizaje, ¿hay algo que antes no te definía y ahora sí, que hayas aprendido por el camino?

Hay muchas cosas que he ido aprendiendo. Aún no creo que me pueda poner una etiqueta, creo que todavía está un poco abierto, pero intento llenar todas las casillas y no destacar solo en una, sino ser rápido pero también poder navegar bien y ser un piloto más o menos completo en todos los aspectos.

¿Cuál dirías que es la mayor diferencia entre el Edgar que llegó al Dakar por primera vez y el Edgar que llega ahora?

La verdad es que me veo más maduro. El año pasado sí que llegaba con muchísimas ganas, pero con una mentalidad un poco más de niño. Ahora ya ha cambiado, al final es mi trabajo y tengo que poner el 100% en esto. Ahora, en el día a día, estoy trabajando para ello, ser más rápido y eso es lo que más ha cambiado respecto al año pasado, pero todo son cosas positivas que me hacen mejor piloto.

Edgar Canet, posando con su KTM / LS2/KTM

Ahora entras en la categoría reina con KTM. ¿Qué significa para ti competir en RallyGP en el Dakar 2026 comparado con tu experiencia anterior?

La verdad es que poder luchar contra un Adrien Van Beveren, que cuando era pequeño lo veía en la tele correr el Dakar, y ahora batallar con él... me hace estar muy contento conmigo mismo y me motiva. Son sensaciones muy buenas, poder pilotar contra Daniel Sanders, Luciano Benavides o Ricky Brabec son cosas únicas y la verdad es que me hace muy feliz. Seguro que hay algún niño que nos está viendo en la tele y que dentro de unos años estará ahí con nosotros batallando y la verdad es que eso mola, verte ahí motiva.

Seguro que hay algún niño que nos está viendo en la tele y que dentro de unos años estará ahí con nosotros batallando Edgar Canet

Ya tienes la experiencia del Dakar en tus espaldas. Este año, ¿qué es lo que más te emociona o lo que más ganas tienes, quizá algo que te quedó pendiente del año pasado?

El año pasado salió todo redondo. Este año intentaré no cometer algún error de navegación que el año pasado sí que pude hacer, pero con muchísimas ganas de empezar el prólogo. La verdad es que es lo que más ganas tengo.

Ya tienes muchas horas detrás...

Exacto. La experiencia que cogí el año pasado, el poder hacer tantas horas encima de la moto durante todo el año, es lo que me ha hecho mejorar para llegar este año más preparado...

No solo a nivel deportivo; también mental y físico...

Sí, obviamente. En todos los aspectos este año he podido mejorar. Físicamente he hecho muchísimas horas de bici, de gimnasio. He tenido alguna pequeña lesión, pero llego al 100%. Realmente estoy muy preparado y físicamente creo que es el mejor momento de mi carrera, así que en general estoy contento.

Edgar Canet, durante la entrevista / LS2/KTM

¿Qué te dices a ti mismo cuando afrontas un nuevo Dakar?

Que no esté nervioso, que haga las cosas como sé hacerlas encima de la moto, que ponga en práctica todo lo que he entrenado y seguro que saldrán los resultados. Nervios no tengo, lo que tengo son ganas.

El objetivo de este Dakar es el mismo que el del año pasado, pero a largo plazo el objetivo sigue siendo el mismo: ganarlo Edgar Canet

¿Qué te falta por aprender?

Hay muchas cosas que se van aprendiendo y que nos van mejorando. El año pasado pensaba que ya llegaba bastante preparado, pero todo lo que he mejorado durante este año me demuestra que no era así. Y creo que en el futuro me pasará lo mismo; el año que viene o dentro de dos años llegaré mucho más preparado que ahora. Hay varias cosas que todavía tengo que mejorar, pero me veo bastante competitivo, entre comillas, y seguro que dentro de unos años diré: “¿qué estaba diciendo si no tenía ni idea?”. Pero la verdad es que sí, vengo a mejorar un poco en todo, hay muchas cosas que aprender y seguro que lo haremos.

Edgar Canet, ilusionado con su nueva etapa en el Dakar / LS2/KTM

Y para acabar, el año pasado me dijiste que el objetivo final era ganar el Dakar. ¿Este año cuál es el objetivo?

El objetivo de este Dakar es el mismo que el del año pasado, pero a largo plazo el objetivo sigue siendo el mismo: ganarlo. Pero, obviamente, para eso aún falta bastante tiempo. Tengo que seguir aprendiendo y no intentar saltarme pasos. Si llega, lo aprovecharemos, pero todavía faltan muchas horas encima de la moto para llegar a ese nivel.