El partidazo de Kevin Lacruz: regresa la lucha contra la ELA

El Polideportivo de San Agustín se convierte hoy, a las 11.30 horas, en el epicentro de la lucha contra la ELA gracias a un encuentro benéfico cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA) y a la Fundación Francisco Luzón.

Zaragoza se calza hoy las botas por una causa que trasciende lo estrictamente deportivo. La pista de San Agustín acoge un evento que aúna fútbol sala con, sobre todo, un profundo compromiso social. Con Kevin Lacruz, exfutbolista del Real Zaragoza, como uno de sus mayores impulsores, esta cita celebra su segunda edición con un objetivo claro: recaudar fondos para la investigación y el apoyo a las familias afectadas por la ELA.

El origen de esta iniciativa tiene un fuerte componente personal y emocional. El evento nació el año pasado como un homenaje a Tomás, suegro de Kevin Lacruz, quien padeció esta enfermedad. El organizador explica que, tras su muerte, tomaron la decisión de mantener en pie la causa: «Tristemente, mi suegro falleció en enero y este año hemos decidido darle continuidad al partido. Entonces, es la segunda edición», explica. Lo que comenzó como un gesto de apoyo familiar se consolida hoy como una cita ineludible en el calendario solidario de la capital aragonesa.

Jugadores y organizadores del evento, durante su primera edición el año pasado. / ARAELA

Como no podía ser de otra forma, la ayuda para la investigación y el apoyo a los enfermos en Aragón son los mayorores pilares del evento. El importe de las entradas, que tienen un precio simbólico de 5 euros, se canaliza de forma directa hacia las organizaciones que trabajan en primera línea: «El dinero va de nuevo íntegramente destinado a ARAELA y a la Fundación Luzón», recalca Lacruz. Mientras que la asociación se centra en el acompañamiento diario de los pacientes de la comunidad, la Fundación Luzón, de ámbito nacional, lidera los esfuerzos en investigación.

Respecto a la meta económica, el exfutbolista se muestra optimista y realista a partes iguales, tras los aproximadamente 5.600 euros logrados el año anterior: «Lleguemos o no lleguemos, será una gran cifra, porque va todo destinado al mismo fin y ese es el único objetivo», subraya el aragonés.

Kevin Lacruz, en una sesión fotográfica tras una entrevista concedida a este diario. / Laura Trives

Sobre la pista, el espectáculo está asegurado con una mezcla de rostros conocidos y seres queridos. El encuentro, de unos 40 minutos de duración, contará con la presencia de leyendas del balompié aragonés. En cuanto a las figuras que se darán cita, el impulsor del evento destaca que «Xavi Aguado ha confirmado su presencia», aunque remarca la dificultad de reclutar jugadores en activo por razones obvias de calendario. «Al final, Xavi Aguado es un referente aquí en Zaragoza», señala. Además, se espera la participación de otros rostros reconocidos del fútbol, así como de familiares y amigos de la organización, en una mañana que también incluirá sorteos de cenas y material deportivo entre los asistentes, gracias a la colaboración de patrocinadores locales.

Una vida de fútbol aragonés

Kevin Lacruz (Zaragoza, 1992) forma parte de la historia del Real Zaragoza en particular y del deporte aragonés en general. Tras debutar con el primer equipo del conjunto blanquillo, con apenas 17 años, pasó por clubs como el CD Ebro, la SD Ejea o el CD Teruel. Tras colgar las botas hace un año, sigue vinculado al deporte rey como segundo entrenador del CD Ebro, club que también ha colaborado activamente con la causa.

Como zaragocista, Lacruz sigue de cerca la actualidad de un equipo que, todavía en una situación crítica, empieza a ver su horizonte con otra cara. Para el exjugador, aunque la permanencia se veía difícil hace un mes, ahora «obteniendo una victoria o dos seguidas de nuevo, que es difícil en Segunda... ya se ve, hay más esperanza». El canterano blanquillo no descarta en absoluto la salvación del Real Zaragoza: «Hay muchos puntos en juego», recuerda.