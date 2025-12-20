El Utebo cierra el 2025 con una derrota por la mínima

El Utebo FC cerró el año 2025 con una derrota en Santa Ana ante el filial del Deportivo Alavés por 0-1. Un solitario gol de Egoitz Muñoz a los 55 minutos del partido decantó un duelo en el que el conjunto de Juan Carlos Beltrán lo intentó hasta el final pero no tuvo acierto para, al menos, igualar la contienda. El equipo aragonés llevó el peso en la primera parte y tuvo oportunidades hasta el final, pero le faltó tino para batir a Swiderski y poder cerrar el año con algún punto más en la tabla.

Con esta derrota, el Utebo se queda con 27 puntos tras la disputa de 16 jornadas y está pendiente del resto de resultados para saber si termina el año en puestos de playoff de ascenso. El Alavés le ha recortado y ya suma 25, siendo el conjunto que ahora mismo marca la línea de esas plazas de privilegio.