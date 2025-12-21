Balonmano
El BM Contazara Zaragoza no falla y se impone con autoridad al colista (34-23)
Monzón, autor de 5 tantos, lideró la ofensiva de los aragoneses ante el BM Alcobendas
El Periódico de Aragón
El BM Contazara Zaragoza se impuso con solvencia (34-23) al colista, el BM Alcobendas, en un encuentro plácido para el conjunto aragonés, que no dio opción a un adversario que afrontaba la cita prácticamente desahuciado tras haber perdido todos los encuentros disputados hasta ahora.
El choque no tuvo color. Desde el principio, el equipo de Mariano Ortega fue adquiriendo una renta favorable para, a través de Monzón (autor de cinco goles), Camas y Plaza (cuatro cada uno) poner tierra de por medio ante un rival en el que solo Pinto (4 dianas) se mostraba inspirado en ataque.
Con este triunfo, el BM Contazara rompe su mala racha de resultados y toma aire en una clasificación de la División de Honor Plata en la que ahora ocupa la duodécima plaza.
