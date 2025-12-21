Tercera RFEF
El Calamocha vence al filial oscense y recupera el liderato (0-2)
El Cuarte hace lo propio en casa contra el Cariñena y ambos superan a un Atlético Monzón que pinchó en Caspe
El Calamocha ha vencido al Huesca B por 0-2 en la base aragonesa y se vuelve a colocar a la cabeza del grupo en Tercera Federación tras la derrota del Monzón en Caspe (3-1) el sábado. El Calamocha recupera así el liderato, aunque seguido de cerca por el Cuarte, que volvió a sumar de tres al ganar en casa al Cariñena (3-1).
En la decimoquinta jornada en el grupo aragonés de Tercera, también ganó el Épila, en Robres, el Tamarite, en Binéfar, el Belchite, en La Almunia, el Almudévar, en Illueca, y el Zuera, que consiguió este domingo su primera victoria de la temporada en casa contra el Andorra.
En empate terminó el Casetas-Utrillas, que mantiene al primero de ellos en descenso con 9 puntos y deja al segundo marcando la permanencia con 10, los mismos que el Belchite, al que supera por diferencia de goles. El Zuera, también con 9, sigue siendo farolillo rojo.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza
- La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli (Zaragoza)
- En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Detenidos siete jóvenes por una reyerta con machetes en Zaragoza
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)