Tercera RFEF

El Calamocha vence al filial oscense y recupera el liderato (0-2)

El Cuarte hace lo propio en casa contra el Cariñena y ambos superan a un Atlético Monzón que pinchó en Caspe

El once titular del Huesca B, antes del inicio del encuentro contra el Calamocha.

El once titular del Huesca B, antes del inicio del encuentro contra el Calamocha. / SD Huesca B

Bruno Palacio

El Calamocha ha vencido al Huesca B por 0-2 en la base aragonesa y se vuelve a colocar a la cabeza del grupo en Tercera Federación tras la derrota del Monzón en Caspe (3-1) el sábado. El Calamocha recupera así el liderato, aunque seguido de cerca por el Cuarte, que volvió a sumar de tres al ganar en casa al Cariñena (3-1).

En la decimoquinta jornada en el grupo aragonés de Tercera, también ganó el Épila, en Robres, el Tamarite, en Binéfar, el Belchite, en La Almunia, el Almudévar, en Illueca, y el Zuera, que consiguió este domingo su primera victoria de la temporada en casa contra el Andorra.

En empate terminó el Casetas-Utrillas, que mantiene al primero de ellos en descenso con 9 puntos y deja al segundo marcando la permanencia con 10, los mismos que el Belchite, al que supera por diferencia de goles. El Zuera, también con 9, sigue siendo farolillo rojo.

TEMAS

