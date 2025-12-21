El Deportivo Aragón no reacciona y firma otra derrota en casa contra el Beasain (1-2)
El filial del Real Zaragoza suma en la Ciudad Deportiva su cuarta derrota consecutiva y ya está a siete puntos de la permanencia
El Deportivo Aragón ha vuelto a perder este domingo y lo ha hecho contra un rival directo por la permanencia en Segunda Federación. El filial blanquillo y la SD Beasain se han enfrentado en un duelo al que llegaban como penúltimo y antepenúltimo, respectivamente, y que el conjunto vasco ha ganado en la Ciudad Deportiva por 1-2.
El Beasain fue el primero en ponerse por delante, en el 16 de partido, aunque, tan solo dos minutos después, Enzo Fachin puso el empate en el marcador y le dio algo de aliento a un equipo que parece no reaccionar. Sin embargo, pese a que la igualdad se mantuvo hasta la segunda mitad, los guipuzcoanos anotaron el segundo en el 75 y el Deportivo Aragón no pudo hacer nada más.
Los de Emilio Larraz han estrenado un capítulo más de una crisis deportiva de la que no levantan cabeza. Desde su regreso del primer equipo, el técnico ha perdido ocho partidos y ha empatado uno, lo que, sumado al empate contra el Tudelano, le dan un balance de dos puntos obtenidos de los últimos treinta disputados. Así, el Aragón cerrará la decimosexta jornada en Segunda RFEF a siete de la salvación.
