Raphinha, Lamine y Joan Garcia cierran el año a lo grande y frustrando al Villarreal

A Lamine Yamal podrían haberle partido el tobillo. En La Cerámica lo silbaron, diríase que por presunto cuentista. Sí, él se levanta corriendo y regateando. Renato Veiga, que no debía entender por qué el Villarreal amontonaba ocasiones sin marcar, se había tomado antes la justicia por su cuenta de la manera más estúpida. En el centro del campo, donde nada podía pasar, y desde atrás, para que su rival no se pudiera defender, convirtió sus piernas en tijeras y cazó al azulgrana. Y lo hizo frente al árbitro, Alberola Rojas, que no pudo más que expulsar al central y convertir el sueño de levantamiento del Villarreal en una utopía. El episodio, claro, resultó determinante para que el Barça fijara su liderazgo invernal en una Liga que el incomprendido Raphinha comienza otra vez a hacer suya.

Marcelino García Toral, el sufrido técnico que ha visto en una semana cómo su Villarreal era eliminado de la Copa del Rey por el Racing y anulado en una Champions que no tendrá continuación a partir de enero, hizo cuanto pudo en el primer acto para someter al Barça. Atormentó a Flick en la salida de balón, aprovechó el escaso poso de una zona ancha en la que, sin Pedri, repetía la misma 'troika' del derrumbe de Stamford Bridge (Eric, jugador necesario en el repliegue, junto a De Jong y Fermín), y lanzó a Moleiro, Buchanan y Pépé para que hicieran el resto. Pero nada de eso sirve si no se acierta en las áreas y si a tipos como Renato Veiga se le cruzan los cables.

Quien ejerce de pantocrátor, lleve o no el brazalete de capitán, es Raphinha. El pasado sábado, en la víspera del duelo en La Cerámica, Hansi Flick pidió la vez para mostrar su enojo ante el continuo desprecio de las élites hacia el brasileño. No es que no gane premios, es que le ponen un felpudo lleno de pelusas cuando otros van cargados de purpurina sobre la alfombra roja. Y Raphinha, al que no le gusta callarse y responde siempre que puede, no lo paga en el campo. Por lo que continúa con su buenaventura.

Lamine Yamal se lamenta tras la acción de Renato Veiga. / Alberto Saiz / AP

Penó Santi Comesaña, incapaz de descifrar el recorte de Raphinha sin reparar en que, en el área, no podía dejar suelta la pierna y, mucho menos, sacar el trasero ante el avance del brasileño. Raphinha, que, al contrario que Lewandowski (no salió hasta el segundo tiempo), no necesita hacer el salto de la rana en los lanzamientos de penalti, logró que el portero Luiz Júnior se lanzara a un lado mientras la pelota entraba por el contrario.

Raphinha, un suspiro después, llevaba una rosca a la cruceta. Y Marcelino tragaba saliva antes de ver cómo un autogol de Koundé era anulado por fuera de juego de Carmona, cómo Pépé remataba al larguero con las puertas del firmamento abiertas de par en par, y cómo Balde se libraba del escarnio gracias a una parada tremenda de Joan Garcia, que luego subió la apuesta ante Rafa Marín y Mikautadze.

Ferran Torres, en el suelo. / Ana Escobar / EFE

La superioridad, en cualquier caso, le sentó bien al Barça en un segundo acto en el que por fin encontró la pausa. Incluso agradeció que De Jong se viera consumido por la paciencia –o el terror al chut– y cediera a Lamine para que éste zanjara la tarde con un punterazo de aquellos que recibían los balones Mikasa en las pachangas de fútbol sala.

Koundé se apuntó a la lista de lesionados porque nunca hay paz en un Barça que el mismo sábado dio prácticamente por perdido a Christensen esta temporada.

Y a Lamine continuaron pitándole de lo lindo, sin reparar los hinchas en que él siempre se levanta.