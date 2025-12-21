Nueva derrota en casa de un Bada Huesca que no puede con el Eón Alicante (30-32)

El Horneo Eon Alicante (30-32) logró su segunda victoria consecutiva al superar este domingo al Bada Huesca, por 30-32, y se alejó de la zona peligrosa de la clasificación, en la que continúa el equipo oscense, que es antepenúltimo en la Liga Asobal.

Tras un comienzo de partido en el que se sucedieron los empates, superado el ecuador del primer tiempo el equipo alicantino se hizo con el control del duelo y llegó al descanso con tres goles de ventaja (14-17). El Horneo Eon Alicante mejoró sus prestaciones tras el paso por los vestuarios y aumentó su renta a cinco goles (15-20) ante un Bada Huesca superado tanto en defensa como en ataque.

El equipo oscense reaccionó y se situó a tres tantos (20-23) mediado el segundo tiempo y a falta de ocho minutos para el final el marcador señalaba un empate a 27 goles, pero los locales no pudieron rubricar la remontada. El conjunto alicantino gestionó mejor los últimos minutos, se mantuvo por delante con ventajas de uno o dos goles y se llevó la victoria por 30-32.