Vuelve la carrera más navideña: 4.000 Papá Noeles y elfos corren en Zaragoza

Las calles del centro de la capital aragonesa se han llenado esta mañana de rojo y verde con motivo de la segunda edición de la carrera de Papá Noel, en la que han participado 4.000 personas. Todo ello, con una causa solidaria como principal aliciente, ya que la prueba se celebra en beneficio de Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

Cientos de Papá Noeles toman las calles del centro de Zaragoza / Laura Trives

Como no podía ser de otra forma, el propio Papá Noel ha participado en la carrera. Un Santa Claus acostumbrado a las bajas temperaturas y el tiempo algo intempestivo, que han acompañado la mañana de este domingo a los participantes en el evento, ha sido omnipresente durante toda la carrera.

La prueba, organizada por el Club Olimpo Atletismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el patrocinio de Caja Rural Aragón, sumó mil asistentes más que en su primera edición y estrenó un nuevo recorrido. Los corredores pasaron por lugares de Zaragoza tan emblemáticos como el Coso, el Puente de Hierro, el Paseo Echegaray y Caballero, la Avenida de César Augusto y el Paseo de la Independencia.

Cientos de Papá Noeles toman las calles del centro de Zaragoza / Laura Trives

Todo ello en un trayecto de cuatro kilómetros que dejaron en la capital aragonesa una estampa de lo más navideña, con los participantes adultos vestidos con trajes de Papá Noel, mientras que los menores de 12 años se convirtieron en sus inseparables ayudantes en el reparto de regalos en Navidad disfrazados de elfos con su característico atuendo verde.

En ambos casos, los disfraces se incluyeron en la inscripción de la prueba y se recogieron durante el viernes y el sábado en la sede de la Caja Rural de Aragón, en Coso n.º 29. Al acabar la carrera, Papá Noel accedió a hablar y a hacerse fotos con los pequeños, que se quisieron acercar hasta él para las peticiones navideñas de última hora, poniendo así el colofón a una actividad que aúna el espíritu navideño y el deporte.