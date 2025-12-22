El club Patatas Gómez Sala 2012 bate el récord: 3550 kg en su recogida de alimentos
El club aragonés llega a las más de 22 toneladas de comida en sus doce ediciones, con Iván Azón, Mario Rivillos e Irene Samper como padrinos
La decimosegunda recogida benéfica de alimentos del club Patatas Gómez Sala 2012, apadrinada por Iván Azón, Mario Rivillos e Irene Samper ha batido un nuevo récord recaudando 3550 kilogramos de alimentos en favor de los más necesitados. Todos los alimentos recaudados son donados a la ONG Cooperación Internacional y los fines sociales que está desarrolla con los más necesitados.
Una ONG con 30 años de experiencia y proyectos en la India, Marruecos y Zaragoza. “Es emocionante comprobar cómo desde un club se puede generar un sentimiento de solidaridad tan fuerte, fijando la mirada en las personas que menos tienen. Es un ejemplo a seguir.”, señalaba Perico Herráiz, Director de Cooperación Internacional en Aragón, delante de los cientos de personas que se congregaron en el pabellón Actur V de Zaragoza. Parte de los alimentos recogidos ha ido destinado también para el comedor social de San Pedro Arbués y la Cruz Blanca de Zaragoza.
El club sigue sumando toneladas de solidaridad llegando a un total, en 12 años, de 22.295 kilos de alimentos (18.745 kg de las anteriores ediciones). También, gracias al apoyo de una constelación de cracks del balompié histórica. Todos los años, el club zaragozano es capaz de juntar a personalidades del deporte del fútbol y del fútbol sala para apadrinar el acto: Morata y Liso (2024), Borja Iglesias y Marc Aguado (2023), Jesús Vallejo (2022), Cristian y Zapater (2021), Ander Herrera y Ferrao (2019), Filipe Luis (2018), Ricardinho, Miguelín, Batería, Juan Molina…
A esta constelación de estrellas del universo del balompié hay que añadir a Patatas Gómez, un referente aragonés del sector agroalimentario español que se vuelca con la única idea de "ayudar en todo lo que podamos". "Son momentos de arrimar el hombro con la gente más necesitada", declaraba Eduardo Ramos, CEO de Patatas Gómez. Al igual que entidades como Mercacorreas, una empresa que da trabajo a más de 180 personas con discapacidad y que se ha volcado por segundo año donando frutas y verduras.
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Bakis firma una obra de arte en Burgos y rescata un punto para el Real Zaragoza en el 92' (1-1)
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio