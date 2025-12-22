La decimosegunda recogida benéfica de alimentos del club Patatas Gómez Sala 2012, apadrinada por Iván Azón, Mario Rivillos e Irene Samper ha batido un nuevo récord recaudando 3550 kilogramos de alimentos en favor de los más necesitados. Todos los alimentos recaudados son donados a la ONG Cooperación Internacional y los fines sociales que está desarrolla con los más necesitados.

Una ONG con 30 años de experiencia y proyectos en la India, Marruecos y Zaragoza. “Es emocionante comprobar cómo desde un club se puede generar un sentimiento de solidaridad tan fuerte, fijando la mirada en las personas que menos tienen. Es un ejemplo a seguir.”, señalaba Perico Herráiz, Director de Cooperación Internacional en Aragón, delante de los cientos de personas que se congregaron en el pabellón Actur V de Zaragoza. Parte de los alimentos recogidos ha ido destinado también para el comedor social de San Pedro Arbués y la Cruz Blanca de Zaragoza.

El club sigue sumando toneladas de solidaridad llegando a un total, en 12 años, de 22.295 kilos de alimentos (18.745 kg de las anteriores ediciones). También, gracias al apoyo de una constelación de cracks del balompié histórica. Todos los años, el club zaragozano es capaz de juntar a personalidades del deporte del fútbol y del fútbol sala para apadrinar el acto: Morata y Liso (2024), Borja Iglesias y Marc Aguado (2023), Jesús Vallejo (2022), Cristian y Zapater (2021), Ander Herrera y Ferrao (2019), Filipe Luis (2018), Ricardinho, Miguelín, Batería, Juan Molina…

El club Patatas Gómez Sala 2012 bate el récord: 3550 kg en su recogida de alimentos. / SERVICIO ESPECIAL

A esta constelación de estrellas del universo del balompié hay que añadir a Patatas Gómez, un referente aragonés del sector agroalimentario español que se vuelca con la única idea de "ayudar en todo lo que podamos". "Son momentos de arrimar el hombro con la gente más necesitada", declaraba Eduardo Ramos, CEO de Patatas Gómez. Al igual que entidades como Mercacorreas, una empresa que da trabajo a más de 180 personas con discapacidad y que se ha volcado por segundo año donando frutas y verduras.