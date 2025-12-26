El Madrid se plantea pedir una indemnización millonaria por el 'Caso Negreira'

Desde hace unos meses, el Real Madrid ha abandonado su papel pasivo en el 'Caso Negreira'. Fruto de los desacuerdos entre el presidente del conjunto blanco y Joan Laporta, el equipo de la capital española ha dado un paso adelante tanto a nivel judicial como comunicativo.

Durante el jueves ya se conoció que el club que preside Florentino Pérez había solicitado al juez una serie de medidas, entre las que se incluyen el requerimiento de varias auditorias y cuentas del Barça, comunicaciones entre el equipo blaugrana y empresas relacionados con el propio Enríquez Negreira o que se reciba declaración testifical a Carles Naval.

Durante la mañana del viernes se han conocido más detalles del plan del conjunto blanco. Según publica el Diario AS, el Real Madrid estaría estudiando reclamar una "indemnización millonaria por daños y perjuicios al Barcelona por las consecuencias de los pagos a Negreira".

Florentino Pérez ya dejó claro en la última asamblea su indignación con lo sucedido. "No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 28 millones de euros durante al menos ocho años. Cualquiera que sea el motivo, no es normal. Tenía funciones clave en el sistema arbitral, incluyendo comunicar ascensos y descensos. Un periodo que coincide, casualmente, con el periodo más exitoso del FC Barcelona en nuestro país", afirmó el presidente del club.

"Todo el mundo sabe lo que pasó, pero el Madrid fue el único que se personó. No es normal que cuatro presidentes del Barcelona hayan mantenido un sistema en el que se paga al vicepresidente de los árbitros. El caso Negreira debería haber provocado un cambio en las instituciones. Solo se han dado cambios cosméticos para disimular Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el Caso Negreira, pero quién lo va a olvidar. Quedará para siempre", concluyó sobre el tema el presidente, con unas declaraciones que reafirmó de manera rotunda en el cóctel de Navidad.