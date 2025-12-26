El Real Madrid pide las facturas del Barcelona entre 2010 y 2021 para exigir una indemnización millonaria por el 'caso Negreira'

El Real Madrid ha decidido llevar el 'caso Negreira' hasta el final. En la estrategia que se ha marcado el club blanco pedirá indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios al Barcelona, autor de los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. Un castigo deportivo que el club blanco ha justificado en base al artículo 4.1 del reglamento de la UEFA.

Pagos injustificados

En los últimos días, y tras la comparecencia de Joan Laporta, se han descubierto pagos por la compra de packs de Aloe Vera, informes de partidos y torneos que no se han disputado, cajas rellenas de informes que nunca han llegado a manos de los entrenadores... Argumentos no corroborados para tratar de justificar el destino de los 8,4 millones de euros pagados por el Barcelona a empresas vinculadas con Enríquez Negreira. Ante la evidencia del pago, queda por despejar la incógnita de si existió corrupción deportiva en esos años.

Y para demostrar que la hubo, el Real Madrid ha pedido, por vía judicial y con premura de diez días, auditorías y facturas para conocer los movimientos económicos del Barcelona de 2010 a 2021. Así como los presupuestos del club entre 2010 y 2018 en los que aparezcan pagos a las entidades Dasnil 95, Nilda, Soccercam, Best Norton, Tresep y Radamento, empresas que aparecen en la trama del 'caso Negreira'. 625 documentos han sido solicitados por el Real Madrid para conocer qué sucedió con ese dinero y encontrar el destino final del mismo.