El Ayuntamiento de Zaragoza reparte casi 900.000 euros entre los clubs de élite

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, ha aprobado la concesión de ayudas por 898.905 euros a los clubs de la ciudad que cuentan con equipos en la máxima división nacional durante la temporada 2025-2026.

El presupuesto municipal para este fin, según ha informado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, es el más alto de la serie histórica, un 2 % más que en el anterior ejercicio. No obstante, el consistorio no ha especificado el reparto por clubs.

Tal y como ha explicado Brocate, “el Ayuntamiento sigue reforzando esta línea de ayuda”, del mismo modo que otras convocatorias como las de deporte base y escolar, dentro de su impulso del deporte como una herramienta de promoción de hábitos saludables y valores positivos, dinamización de la economía local y de la proyección exterior de Zaragoza.

Han sido concedidas ayudas para los 24 equipos de élite de la ciudad, masculinos, femeninos o mixtos que cumplen los requisitos, con cuantías proporcionales a su presupuesto de gastos.

Además, las ayudas alcanzan a clubs de modalidades tan diversas como baloncesto, atletismo, orientación, fútbol americano, béisbol, duatlón, triatlón, patinaje, halterofilia, tenis, pádel, ajedrez, gimnasia, pelota y natación.