DEPORTES

El Ayuntamiento de Zaragoza reparte casi 900.000 euros entre los clubs de élite

El consistorio no ha especificado el reparto de esas ayudas

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, durante un partido de Euroliga.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, durante un partido de Euroliga. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, ha aprobado la concesión de ayudas por 898.905 euros a los clubs de la ciudad que cuentan con equipos en la máxima división nacional durante la temporada 2025-2026.

El presupuesto municipal para este fin, según ha informado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, es el más alto de la serie histórica, un 2 % más que en el anterior ejercicio. No obstante, el consistorio no ha especificado el reparto por clubs.

Tal y como ha explicado Brocate, “el Ayuntamiento sigue reforzando esta línea de ayuda”, del mismo modo que otras convocatorias como las de deporte base y escolar, dentro de su impulso del deporte como una herramienta de promoción de hábitos saludables y valores positivos, dinamización de la economía local y de la proyección exterior de Zaragoza.

Han sido concedidas ayudas para los 24 equipos de élite de la ciudad, masculinos, femeninos o mixtos que cumplen los requisitos, con cuantías proporcionales a su presupuesto de gastos.

Además, las ayudas alcanzan a clubs de modalidades tan diversas como baloncesto, atletismo, orientación, fútbol americano, béisbol, duatlón, triatlón, patinaje, halterofilia, tenis, pádel, ajedrez, gimnasia, pelota y natación.

