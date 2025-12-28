La futbolista estrella de Primera División que se entrena en la Plaza del Pilar de Zaragoza

Son días de volver a casa, de estar con la familia, de ver a los que habitualmente están en la distancia. Pero también para seguir cuidándose y preparándose, sobre todo en el caso de las deportistas profesionales. Por eso, la estrella del Barcelona y de la selección española Mapi León ha aprovechado su regreso a Zaragoza con motivo de las fiestas navideñas para mantenerse en forma.

Eso sí, lo ha hecho de una manera sorprendente y llamativa. Y es que este fin de semana se le ha podido ver corriendo bajo la lluvia y nada menos que en la Plaza del Pilar de Zaragoza, rodeando el Belén que preside el centro de la capital aragonesa estos días. Mapi León lo ha hecho junto al fisio Héctor Lasanta, responsable de Mobe Sport Clinic, que es quien le ha grabado en el vídeo que ha aparecido en las redes sociales.

"Héctor Lasanta es el mejor, va tan sobrado que hasta me graba un vídeo", ha publicado la futbolista aragonesa en el vídeo en el que se le ve corriendo rodeando el Belén y girándose para saludar a la cámara, sorteando a gente con paraguas en este fin de semana lluvioso. No han sido pocos los aficionados y aficionadas que se sorprendieron al ver a la futbolista de esta manera.

Mapi León y Héctor Lasanta, tras el entrenamiento en Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Mapi León, nacida en Zaragoza hace 30 años, comenzó su carrera futbolística en casa, en el Prainsa Zaragoza, lo que hoy es el Zaragoza CFF, que entonces disputaba la Primera División. Fichó primero por el Espanyol, después por el Atlético de Madrid y dede 2017 pertenece a la plantilla del Barcelona.El club azulgrana la fichó por 50.000 euros, convirtiéndose así en la primera futbolista mujer por la que se pagó un traspaso.

Con el Barcelona lo ha ganado todo: 6 Ligas, 6 Copas, 5 Supercopas y 3 Champions que se suman a la Liga y la Copa que conquistó con el Atlético de Madrid. Habitual también en la selección española, ha jugado dos Eurocopas y un Mundial, pero no ha levantado ningún trofeo porque fue una de las llamadas 15 rebeldes que se negó a jugar con España mientras no mejoraran las condiciones y, sobre todo, tras el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y el movimiento #Seacabó que desató esa acción.

La zaragozana ha sido la última de las 15 en regresar a una lista de la selección española, pero lo ha hecho con la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, después de tres años de ausencia.