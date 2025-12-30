Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia alud PanticosaJorge García DihinxPodemosReal ZaragozaCity Zaragoza1.000 millones Zaragoza
instagramlinkedin

El zaragozano Aday Mara catapulta a los Michigan Wolverines a lo más alto de la NCAA

El pívot aragonés volvió a firmar esta madrugada otra gran actuación en el partido que su equipo ganó a los McNeese Cowboys (112-71)

Aday Mara realiza un tapón en el partido entre los Michigan Wolverines y los McNeese Cowboys.

Aday Mara realiza un tapón en el partido entre los Michigan Wolverines y los McNeese Cowboys. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

Bruno Palacio

El zaragozano Aday Mara continúa siendo una pieza fundamental en la histórica temporada de los Michigan Wolverines. Esta madrugada, el conjunto de Michigan se ha impuesto con una autoridad aplastante a los McNeese Cowboys por 112 a 71. Con este triunfo, los Wolverines cierran el año sin conocer la derrota esta temporada y con un balance de 12-0 que les mantiene colíderes y les confirma como uno de los favoritos al título de la NCAA.

Los jugadores de los Michigan Wolverines, en el partido contra los McNeese Cowboys.

Los jugadores de los Michigan Wolverines, en el partido contra los McNeese Cowboys. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

El exjugador de Casademont Zaragoza volvió a demostrar que es una pieza clave en el equipo estadounidense. Mara finalizó el encuentro con 13 puntos, 6 rebotes y el número más alto de asistencias del partido, con 5. Su actuación, junto a la de Morez Johnson (24 puntos y 11 rebotes) y Yaxel Lenderborg (16 puntos y 8 rebotes), fue determinante para el triunfo.

El encuentro quedó sentenciado en la primera mitad, ya que Michigan se fue al descanso con un parcial arrollador de 60-29. El pívot aragonés ha logrado asentarse por completo en el quinteto titular de los Wolverines al demostrar una potencia ofensiva difícil de igualar en la liga universitaria, en parte, gracias a sus 2,21 metros de altura.

Noticias relacionadas y más

Tras este trámite ante McNeese, la exigencia aumentará para Aday Mara y su equipo. Los Wolverines inician ahora la fase crítica de su grupo en Liga, el Big Ten, donde deberán defender su estatus de invictos ante otras plantillas de élite. El próximo sábado, 3 de enero, los Michigan reciben (1.00, hora española) a los USC Trojans, que ocupan la quinta plaza de la clasificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents