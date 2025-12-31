Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hitos 2025Jorge García DihinxNueva RomaredaReal ZaragozaBizi ZaragozaBares Zaragoza
instagramlinkedin

En Brasil

Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón

El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos

Roberto Carlos, en RTVM.

Roberto Carlos, en RTVM.

Toni Munar

Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.

Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.

Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
  2. La crónica del Valencia-Casademont Zaragoza: están dentro de sus cabezas (53-73)
  3. ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
  4. Vox amenaza ahora con pactar con PSOE y ZeC para obligar a Natalia Chueca a modificar su proyecto de presupuestos para Zaragoza
  5. Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: 'autosocorro' a 2.400 metros y condiciones 'totalmente invernales
  6. Quiénes eran Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los tres montañeros fallecidos en el alud de Panticosa
  7. Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
  8. Muere Pedro Camus, central del Real Zaragoza durante seis temporadas

El tiempo en Ejea de los Caballeros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Ejea de los Caballeros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cuarte de Huerva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cuarte de Huerva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cella: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cella: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Caspe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Caspe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cariñena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Cariñena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calatorao: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calatorao: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calatayud: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calatayud: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calanda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El tiempo en Calanda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre
Tracking Pixel Contents