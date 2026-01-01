¿Qué jugadores podría llevar Aragón a un torneo de selecciones autonómicas?

Este 2025 ha sido un gran año para el fútbol aragonés. La Selección de Aragón hizo historia tras ganar la Copa de la Regiones de la UEFA este pasado verano en San Marino. Un título que le otorga el poder de ser la mejor región de Europa y que nunca antes se había conseguido. La región polaca de Dolnoslaski fue derrotada en la final del torneo con un solitario gol de Torcal que le permitió, a la selección entrenada por Richi Civera, poner el nombre de Aragón por todo lo alto y conquistar el viejo continente.

Una hazaña difícil de olvidar de un equipo donde todos los jugadores son amateurs. Ante esta gesta conseguida, hay una pregunta que merodea la cabeza de muchos aficionados aragoneses al deporte rey: ¿Qué futbolistas profesionales nacidos en Aragón irían convocados para un hipotético torneo de comunidades en España? A pesar del reciente título que logró la selección aragonesa, hace más de 20 años que el combinado regional no disputa un encuentro con jugadores profesionales.

El partido ante Chile en 2006

Aragón no disputa un choque desde el 28 de diciembre de 2006. Su rival fue Chile en un partido disputado en La Romareda al que acudieron más de 10.000 aficionados que decidieron desafiar al intenso frío que hacía aquella noche en la capital aragonesa.

Víctor Fernández se sentó en el banquillo y puso un once con jugadores reconocibles para muchos aficionados: Rubén Pérez, Arbeloa, Chus Herrero, Pablo Alfaro, Rodri, Zapater, Longás, Lafita, Cani, Víctor Bravo y Moisés. La convocatoria estaba formada por Rubén Falcón, Javi Suárez (autor del único gol), Machote, Gibanel, Seba, Héctor Bosque, Capdevila y Linares que saltaron al verde en la segunda mitad.

Por parte de Chile jugarón: Johnny Herrera; Rieloff, Riffo, Marcos González, Eros Pérez; Iturra, Figueroa (Garrido, minuto 46); Villanueva (Gamardiel García, minuto 73), Arrúe; Gonzalo (Monje, minuto 77) y Sebastián González. Una formación con muchas ausencias que fue bastante criticada. Aragón se hizo con el triunfo gracias a un solitario gol de Javi Suárez, que jugaba en la SD Huesca, a la salida de un córner.

El posible once con los mejores jugadores aragoneses

Ante un calendario tan comprimido y con partidos cada tres días, la tradición de disputar encuentros entre selecciones autonómicas se ha perdido por completo. Algunas como la del País Vasco, la catalana, la gallega o la andaluza tienen mucha tradición y han jugado numerosos partidos contra otras selecciones nacionales como la mexicana, uruguaya o venezolana. En este reportaje nos hemos puesto el traje de entrenador de Aragón para hacer una convocatoria de la posible selección que disputaría un encuentro defendiendo los colores aragoneses.

El encargado de defender la portería sería Diego Fuoli, actual portero del Sabadell en Primera Federación. Además de ser el portero menos goleado de la tercera categoría del fútbol español, el exjugador de la SD Tarazona es el único cancerbero del fútbol profesional que ha dejado la puerta a cero cuando ha jugado como local. El eje de la zaga lo formarían Alejandro Francés, actual jugador del Girona, y Jesús Vallejo, que ha vuelto a tener continuidad en el Albacete tras su paso por el Real Madrid. La defensa se cerraría con Enrique Clemente en el costado izquierdo y Wellity Lucky, jugador del Liverpool, en el derecho.

Mayenda celebra un gol con el Sunderland / Sunderland

El doble pivote estaría formado por Marc Aguado, que está siendo uno de los futbolistas más regulares con el Elche en Primera, y Manu Morlanes, mediocentro del Elche. El mediapunta lo ocuparía Eliezer Mayenda, criado en Zaragoza y que se encuentra en el Sunderland. Para ganar profundidad, velocidad y desborde por banda, Adrián Liso (Getafe) y Carlos Vicente (Alavés) ocuparían los costados. El nueve referente podría ser para Iván Azón (Ipswich).

La convocatoria la completarían los siguientes futbolistas: Juan Pérez (SD Huesca), Jorge Miramón (AEK Larnaca), Pablo Tomeo (Real Valladolid), Diego Calvo (Real Oviedo), Raúl Guti (Real Zaragoza), Francho Serrano (Real Zaragoza), Ander Herrera (Boca Juniors), Roberto López (Leganés), Kevin Carlos (Niza) o Mateo Mejía (Burgos).