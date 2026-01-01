FÚTBOL
Sorpresa en el Utebo: se marchan el entrenador y el director deportivo
El club de Segunda RFEF ha anunciado el adiós de Alberto Monsalvo y Juan Carlos Beltrán
Sorpresa de fin de año en el Utebo FC. El club aragonés de Segunda RFEF anunció el martes 30 de diciembre la salida de su director deportivo, Alberto Monsalvo, y, un día después, la del técnico Juan Carlos Beltrán, con quien el equipo había ascendido en la categoría asentándose en los últimos cursos.
"El Utebo FC informa que Alberto Monsalvo finaliza su etapa como director deportivo. Queremos agradecerle su compromiso, cercanía y trabajo realizado durante su tiempo en el club, siendo una pieza clave del proyecto deportivo en 2ªRFEF", señaló en sus redes el día 30.
"El Utebo FC y Juan Carlos Beltrán acuerdan su desvinculación del club, poniendo fin a su etapa como entrenador del primer equipo Le deseamos mucha suerte en sus próximos retos y le agradecemos sinceramente su profesionalidad", anunció un día después.
"Desde el Utebo FC queremos agradecerle su dedicación, cercanía y el trabajo realizado durante cuatro temporadas y media al frente del equipo. Una etapa en la que el club vivió momentos muy importantes, como el ascenso a 2ª RFEF y la participación en los playoffs de ascenso así como en Copa del Rey. Su implicación y compromiso con el proyecto y su aportación tanto deportiva como humana han sido clave en el desarrollo del club en estas últimas temporadas", añadió la entidad.
Ahora el club debe reconstruirse en mitad de temporada, sobre todo con un nuevo entrenador que pueda continuar con la labor de Beltrán. El Utebo es quinto clasificado del grupo 2 con 27 puntos en 16 jornadas, por lo que ocupa el último de los puestos de playoff. El domingo visita al Eibar B a las 16.00 horas en una nueva jornada.
