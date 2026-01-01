Zaragoza, Huesca, Teruel, Binéfar, Villanúa... Así fueron las San Silvestres en Aragón

Como ya es tradición, Aragón despidió el año corriendo. Las populares San Silvestres, donde se mezclan deporte y diversión con los disfraces que suelen vestir los participantes, recorrieron la comunidad de norte a sur en unas pruebas cada vez más numerosas. La más multitudinaria fue la de Zaragoza, con 5.000 inscritos, Huesca contó con más de 500 al recuperar la carrera tras tres años de ausencia y también fueron centenares en Teruel. Villanúa, Ayerbe o Binéfar fueron otras localidades cuyos vecinos cerraron el 2025 al trote.

En la capital aragonesa Jorge David Torre fue el más rápido con 13.19 minutos, por delante de Luis Pastor e Iván Manceñido. En la carrera femenina cruzó la meta en primer lugar Cristina Espejo (15.10 minutos) y completaron el podio Raquel de Francisco y Paloma Aznar.

Blanca López-Franco y Rodrigo Azabal logran la victoria en la categoría absoluta de la XXIII San Silvestre de Villanúa

Más de 1.400 corredores han participado en la XXIII edición de la San Silvestre de Villanúa, la carrera más popular por número de participantes de Aragón, solo por detrás de la de Zaragoza. Blanca López Franco y Rodrigo Azabal han conseguido el triunfo en la categoría absoluta, el segundo con una espectacular marca de 8:59 minutos, una de las mejores de la historia de esta carrera. Nuevamente lo más destacado de la última tarde del año en Villanúa, fría pero con un hermoso cielo limpio y azulado, ha sido el ambiente de fiesta y el ingenio de muchos de los participantes con sus disfraces. Este año la organización había apostado por la temática vinculada a la saga Star Wars, y el mejor premio fue para el Darth Vader esquiador, muy propio del lugar y de la época del año.

Disfraces en Villanúa. / Turismo Villanúa / Yhabril Moro

El 31 de diciembre, desde hace ya casi un cuarto de siglo, la tradición en el Pirineo aragonés indica que la mejor manera de finalizar el año es corriendo en la San Silvestre de Villanúa. Más de 1.400 corredores han cumplido con esa tradición y se han inscrito para participar en una prueba en la que algunos compiten, pero la mayoría solo quieren pasarlo bien y formar parte de una costumbre que con el paso de los años ha arraigado de una manera extraordinaria.

Villanúa, una población de 600 habitantes, se multiplica por tres en apenas unas horas para albergar una carrera que también es un acontecimiento social. El desafío logístico es mayúsculo, pero año tras año Villanúa y su experimentado equipo de voluntarios demuestra que todo es posible con capacidad de organización, entusiasmo y buena voluntad. Este año lo han vuelto a demostrar sobradamente.

La jovencísima Blanca López Franco logró un triunfo incontestable en categoría absoluta, pese a que pertenece por edad a la categoría junior. Le sacó casi 40 segundos a su inmediata perseguidora, Irati Cuadrado, en una prueba de apenas 3 kilómetros en la que no hay margen para los errores y las tácticas. Suele ganar quien llega con la mayor punta de velocidad a la prueba, y lo demuestra desde la misma salida. Blanca detuvo el crono en 10:24, Irati Cuadrado en 11:02 y Garazi Uribarri en 11:36. Se da la circunstancia de que Blanca logró la segunda plaza el pasado año en Villanúa con un tiempo de 10:43 y tercera fue Garazi Uribarri.

Podio de Villanúa. / Turismo Villanúa / Yhabril Moro

En categoría masculina también han dominado los jóvenes. Rodrigo Azabal, atleta de biathlon del Club Mayencos de Jaca, y que este año representó a España en la Universiada de invierno de Torino, ha logrado un tiempo formidable que lo sitúa entre los corredores más rápidos de la historia de la San Silvestre de Villanúa. Sus 8:59 han sido suficientes para batir en una trepidante e intensa carrera a Saúl Alcalde, que cruzó la línea de meta con 9:12 y Héctor Sanjuan, que lo hizo cuatro segundos después. Azabal ya logró la segunda posición en la San Silvestre del pasado año con un crono de 9:20. Su progresión en un año ha sido meteórica.

Tras el selecto grupo de corredores que había marcado en rojo en sus calendarios la cita de Villanúa para mantener su tono competitivo o preparar futuros retos, se encontraba una inmensa mayoría cuya única aspiración era cubrir los tres kilómetros de la prueba de manera divertida y tirando de ingenio. Y muchos de ellos hicieron una verdadera exhibición de originalidad y creatividad. Este año la organización había propuesto como temática de los disfraces la saga de Star Wars, la elección era libre, pero quienes optaron por aceptar el reto ofrecieron un catálogo memorable de guiños a la famosa creación de George Lucas que fue valorada y reconocida por el jurado.

Por las calles de Villanúa. / Turismo Villanúa / Yhabril Moro

En categoría general el primer premio ha sido para el Darth Vader esquiador; el jurado destacó la perfecta simbiosis entre el personaje y el lugar, en pleno Pirineo. El segundo premio ha sido para “Los cubatas” que, según ha indicado el jurado, han logrado “dar juego en la carrera”. El tercer premio fue para la nave de Star Wars y compañía porque se ha valorado el hecho de que se hubiera fabricado a mano. En la categoría especial de Star Wars el premio ha sido para el disfraz autodenominado “Star Wars en 3D”.

Luis Terrén, alcalde de Villanúa, ha valorado en este último día del año “la capacidad de atracción que tiene nuestra San Silvestre, que se ha convertido en una tradición cada vez para más gente. Es muy difícil desde un punto de vista logístico y organizativo albergar a casi 1.500 corredores y a sus acompañantes, pero en cada edición mostramos la experiencia y capacidad que tiene Villanúa gracias a las numerosas pruebas deportivas que organizamos cada año desde hace décadas. La San Silvestre es la guinda final, la más grande de todas”.

Javier Castel y Verónica Escartín vencen en la San Silvestre Solidaria de Binéfar

Un total de 329 corredores, 228 adultos y 91 en categorías infantiles, -cifras similares a la pasada edición- han participado esta tarde en la XVIII Carrera Solidaria San Silvestre organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Binéfar y el Club Atletismo Binéfar. La organización ha vendido 381 dorsales a 3 euros, adultos, y 2 euros, infantiles, que han dado una cantidad de 1.038 euros que al finalizar de la prueba, la presidenta del Club Atletismo Binéfar, Merian Castells, y el concejal de Deportes, Sergio Serra, han entregado a las voluntarias de Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón.

El concejal de Deportes, Sergio Serra, destacaba la “buena participación” en esta prueba “con la que despedimos el año y donde ha habido una acción solidaria a favor de Cáritas que es lo importante. No se trata de una prueba competitiva sino de disfrutar corriendo y de mostrar la solidaridad. Lo más importante también es que han venido corredores de todas las edades y con disfraces. Con esta carrera premiamos la generosidad por una buena causa y deseamos feliz año a todo el mundo”.

Solidaridad en Binéfar. / Ayuntamiento de Binéfar.

La prueba se ha desarrollado por un circuito urbano en la avenida del Pilar y alrededores del Ayuntamiento. Las categorías inferiores, Aguiluchos (nacidos en 2019 en adelante), Pequeños (2015 al 2018) y Jóvenes (2011 – 2014) han tomado la salida a las 16.00 h. y una hora después lo han hecho los más de trescientos participantes en la prueba absoluta, algunos con disfraces navideños, como el de Papá Noél con sus renos –que se ha llevado la victoria al disfraz más original- y otros llamativos como unos moteros.

La prueba ha reunido a corredores de la comarca de La Litera y de localidades próximas como Monzón, Barbastro y también de Lérida. El premio al grupo más numeroso ha recaído en los corredores del Club de Tenis y Pádel de Binéfar. Mientras que la victoria en la categoría absoluta ha recaído en el montisonense Javier Castel y la barbastrense Verónica Escartín, ambos de El reto de correr. Los segundos clasificados han sido los binefarenses Alberto Bailac, del Hinaco Monzón, y Alba Raso, y los terceros los también locales Álvaro Foj y María Mallén.

San Silvestre “Carnicraba”

En una tarde-noche muy fría en Ayerbe, numeroso público se acercó a las puertas del Ayuntamiento para disfrutar ce la tradicional carrera “Carnicraba”. Muchos corredores calentaron la tarde, distribuida en 4 categorías: -de 0 a 6 años- -de 7 a 10 años- -de 11 a 15 años- y -de 16 a 99 años-. Los participantes con sus disfraces estuvieron muy animados y alentados por los espectadores.

Ganadores:

-de 0 a 6 años: June Iriondo Ocaña, Jara Dieste Domínguez, Aran Ripoll Dieste.

-de 7 a 10 años: Amets Iriondo Ocaña, Izarbe Ripoll Dieste, Pablo Alcácera Madurga.

-de 11 a 15 años: Gabriel Calvo Romeo, Marino Sarasa Sarasa, Teo Torralba Rufas.

-de 16 a 99 años: Javier Dieste Bernal, Nora Sarasa Sarasa, Eneco Iriondo Olasco.