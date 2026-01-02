El Dakar recorre el camino hacia la sostenibilidad

Los amantes del motorsport pasan las fiestas navideñas con un ojo siempre puesto en la que es la primera cita del año y la más importante para el universo del Rally raid. El Dakar 2026 abre, como cada año, una nueva temporada del motor con la emoción a flor de piel. Desde este sábado 3 y hasta el 17 de enero, los mejores pilotos offroad se dan cita en Arabia Saudí para dominar el que es considerado como el rally más duro del mundo. Este año, además, la prueba sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad con combustibles renovables y una categoría sin emisiones.

Con salida y llegada en Yanbu, una ciudad portuaria a orillas del Mar Rojo, este año el Dakar consta de un total de 13 etapas y un prólogo que alcanzarán los estándares más elevados de la época saudí del Dakar, ya que el récord de kilómetros a recorrer en especial prácticamente será el mismo: Casi 5.000 kilómetros. Serán un total de 7.994 kilómetros, de los cuales habrá 4.840 kilómetros cronometrados para coches y 4.748 kilómetros cronometrados para motos. Y es que, a pesar de que este año no discurrirá por el temido Empty Quarter, añade etapas que combinan dunas, pistas de tierra y zonas rocosas, además de dos etapas maratón sin asistencia en pleno desierto, buscando un desafío más equilibrado pero igual de exigente. Según el propio David Castera, director de la prueba, será un "Dakar para los duros".

2030 fue el horizonte fijado por la organización para lograr un objetivo muy claro y ambicioso: conseguir ser una prueba con cero emisiones netas. Para ello, el Dakar lleva años transformándose en una competición que acoja vehículos propulsados por energías de bajas emisiones, incluyendo electricidad e hidrógeno, utilizando combustibles sintéticos y renovables, y desarrollando alternativas sostenibles como parte de su proyecto Dakar Future y abanderar el impulso a la innovación en movilidad sostenible. En este contexto, la edición de 2026 cuenta ya entre sus filas con proyectos vanguardistas de varios equipos principales que utilizarán combustibles renovables, que permiten reducir las emisiones netas de CO2 sin renunciar a la autonomía ni al rendimiento que exige una prueba de dos semanas.

Apuesta por la sostenibilidad

Toyota es una de las marcas que más fuertemente ha apostado por esta alternativa en su alianza con Repsol. Repsol Technology Lab ha diseñado y suministrado cerca de 30.000 litros de gasolina con un 70% de materias primas de origen renovable que alimentarán los Toyota del equipo oficial y el Repsol Toyota Rally Team de Isidre Esteve. El objetivo a futuro es ambicioso: alcanzar el 100% renovable sin perder prestaciones ni protección del motor en la competición.

Paralelamente, en la categoría Future Mission 1.000, reservada para prototipos con energías 100% renovables competirán este año vehículos de todo tipo con motorizaciones eléctricas, híbridas de hidrógeno y otros desarrollos experimentales. Completan unos 100km diarios, no para ganar, sino para desarrollar y evaluar su viabilidad técnica, sostenibilidad y fiabilidad en condiciones extremas y serán concretamente siete motocicletas totalmente eléctricas y un camión híbrido.

Este año, entre los representantes españoles que este año serán cerca de 80 entre pilotos y copilotos, cabe destacar que Isidre Esteve estrena montura –Toyota Hilux T1+ Evo– en este Dakar y está muy ilusionado, así como Laia Sanz irá por primera vez con un T1+, a los mandos de su EBRO s800 XRR. Carlos Sainz, por su parte, buscará la quina victoria con la quinta marca y peleará por el tuareg en un Ford Raptor T1+ del equipo Ford Performance acompañado por Lucas Cruz, mientras que Nani Roma hará lo propio en otro Raptor. Cristina Gutiérrez pilotará el Dacia Sandrider junto a su copiloto Pablo Moreno y en motos, tanto Tosha Schareina como Edgar Canet buscarán el golpe de efecto que les permita liderar esta prueba como el pasado año.

Maratón y 'pit-stops'

España será el segundo con mayor representación, solo por detrás de Francia, y entre ellos contará con un buen número de 'rookies'. Arnau Lledó, del equipo Pedregà Team, será uno de ellos en motos, mientras que en su tercera participación, Josep Pedró buscará la aventura más auténtica del Dakar en la categoría original sin ayudas. Nandu Jubany volverá a apuntarse a la aventura y Jesús Calleja regresará al Dakar con el equipo Santana tras varios años apartado de él. El exfutbolista Jordi Torras también estará en la lista en categoría de buggys.

Como principales novedades para este año, los pilotos deberán superar dos etapas maratón que ya no serán de 48 horas. Habrá una en cada semana de la prueba y los pilotos recibirán una tienda de campaña, un colchón hinchable y la comida necesaria para sobrevivir teniendo que apañárselas sin apoyo externo. Y en cuanto a la asistencia, dada la experiencia del año anterior en el que las etapas de piedras hicieron estragos entre los participantes, este año se han incorporado los pit-stops. Se podrán solicitar en tres etapas –primera, segunda y undécima– y serán los propios participantes quienes decidirán si cambian sus neumáticos o no.