El Tarazona se examina con el líder y el Teruel recibe al Antequera

El CD Teruel, ante el Antequera, y la SD Tarazona, que se mide al líder, el Atlético de Madrid B, comienzan el año en el Grupo 2 de Primera RFEF este sábado con dos partidos importantes de cara a la clasificación y con expectativas futuras para el devenir de la temporada, con el mercado de invierno abierto desde hoy para ver cómo quedan las plantillas.

El Teruel recibirá a las 16.30 horas en Pinilla al Antequera, en la jornada décimoctava de la competición, en un partido que debería sacar adelante el conjunto turolense para seguir aspirando a meterse en el 'playoff', de donde se descolgó en las últimas jornadas. El conjunto andaluz está en el centro de la clasificación, por lo que en principio el equipo turolense parte como favorito.

El Tarazona jugará también este sábado, a las 16.00 horas, en el centro deportivo Alcalá de Henares ante el líder del grupo, el Atlético de Madrid B de Fernando Torres, con el objetivo de hacer un buen papel y con la intención de dar la sorpresa, aunque será complicado por el potencial del rival.