Zaragoza acoge desde este sábado el primer gran evento del baloncesto español

Será el primer gran evento del nuevo año. El Campeonato de España Infantil y Cadete dará el pistoletazo de salida del 2026 con un torneo que volverá a tener a los casi mil jugadores y jugadoras de entre 13 y 16 años a los grandes protagonistas. Zaragoza toma el relevo de Huelva tras siete ediciones consecutivas y dará cobijo a este torneo en diferentes sedes hasta el 7 de enero

El CESA Cadete-Infantil será organizado por la Federación Española de Baloncesto, con la colaboración técnica de la Federación Aragonesa y el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal y el Gobierno de Aragón.

Los partidos del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Cadete e Infantil masculino y femenino se jugarán en la capital aragonesa y en las localidades de Utebo, Alfindén y Torres de Berrellén, que disponen de instalaciones deportivas de primer nivel y homologadas para la celebración de los Campeonatos de España.

El CESA reunirá en Zaragoza a 76 selecciones autonómicas, 1.250 deportistas, técnicos y árbitros de toda la geografía nacional, y está prevista la llegada de más de 2.000 acompañantes, familiares y aficionados, unas cifras que indican la gran repercursión que tendrá el campeonato, principalmente en los establecimientos del ramo de la hostelería.

El campeonato se disputará del 3 al 7 de enero con el mismo sistema de competición de los últimos años, con las 19 selecciones autonómicas divididas en cinco grupos (cuatro de cuatro y uno último de tres) en una primera fase que otorgará los ocho billetes a cuartos de final.

El análisis de la FEB:

Cadete femenino: Hace dos años Castilla y León se coronó campeona infantil en el Andrés Estrada con una generación de mucho talento. Ahora tienen un reto mayúsculo: defender ese título ante potentes selecciones de Cataluña (20 títulos en su palmarés), Madrid (ganador en 2024) o la Comunitat Valenciana (que hizo doblete en 2021 y 2022).

Cadete masculino: La final de la pasada edición, entre Madrid y Cataluña es la más repetida en la categoría. Los madrileños dominan el palmarés, con 14 títulos, mientras que los catalanes suman 11, incluidos los de 2024 y 2025. Este año acuden con jugadores de gran futuro como Maker Bol, Aniel Fevry, Daniel Villalba o Jan Martín.

Infantil femenino: Hace dos años esta generación del 2012 triunfó en el Mini con jugadoras de mucho talento. Ahora parten como favoritas y como cabezas de serie número 1 en una categoría dominada históricamente por Cataluña, mientas que la actual campeona es la Comunitat Valenciana. Madrid, Canarias, Galicia o Aragón también tendrán sus opciones en Zaragoza.

Infantil masculino: Tienen 13 y 14 años y unos meses pueden ser mucho tiempo en la proyección de estos jugadores. Una categoría imprevisible, con Cataluña como cabeza de serie número 1 (ganó en el Mini de hace dos años) y con Madrid como su principal rival (21 títulos para los primeros y 15 para los segundos). La Comunitat Valenciana parece que puede ser el tercero en discordia.

SELECCIONES ARAGONESAS

CADETE MASCULINO – GRUPO E

Aragón

País Vasco

Murcia

CADETE FEMENINA – GRUPO D

Aragón

Asturias

Extremadura

Ceuta

INFANTIL MASCULINO – GRUPO D

Aragón

Asturias

Cantabria

Ceuta

INFANTIL FEMENINA – GRUPO E