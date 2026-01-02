Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoReal ZaragozaVive LatinoTiempo ZaragozaVPO Zaragoza
instagramlinkedin

BALONCESTO

Zaragoza acoge desde este sábado el primer gran evento del baloncesto español

Más de mil jugadores y jugadoras disputan el Campeonato de España Cadete e Infantil hasta el 7 de enero

Cristina García, Elisa Aguilar, Tomasa Hernández y Chemi Sierra, en la presentación del torneo.

Cristina García, Elisa Aguilar, Tomasa Hernández y Chemi Sierra, en la presentación del torneo. / FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Será el primer gran evento del nuevo año. El Campeonato de España Infantil y Cadete dará el pistoletazo de salida del 2026 con un torneo que volverá a tener a los casi mil jugadores y jugadoras de entre 13 y 16 años a los grandes protagonistas. Zaragoza toma el relevo de Huelva tras siete ediciones consecutivas y dará cobijo a este torneo en diferentes sedes hasta el 7 de enero

El CESA Cadete-Infantil será organizado por la Federación Española de Baloncesto, con la colaboración técnica de la Federación Aragonesa y el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal y el Gobierno de Aragón.

Los partidos del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Cadete e Infantil masculino y femenino se jugarán en la capital aragonesa y en las localidades de Utebo, Alfindén y Torres de Berrellén, que disponen de instalaciones deportivas de primer nivel y homologadas para la celebración de los Campeonatos de España.

El CESA reunirá en Zaragoza a 76 selecciones autonómicas, 1.250 deportistas, técnicos y árbitros de toda la geografía nacional, y está prevista la llegada de más de 2.000 acompañantes, familiares y aficionados, unas cifras que indican la gran repercursión que tendrá el campeonato, principalmente en los establecimientos del ramo de la hostelería.

El campeonato se disputará del 3 al 7 de enero con el mismo sistema de competición de los últimos años, con las 19 selecciones autonómicas divididas en cinco grupos (cuatro de cuatro y uno último de tres) en una primera fase que otorgará los ocho billetes a cuartos de final.

El análisis de la FEB:

Cadete femenino: Hace dos años Castilla y León se coronó campeona infantil en el Andrés Estrada con una generación de mucho talento. Ahora tienen un reto mayúsculo: defender ese título ante potentes selecciones de Cataluña (20 títulos en su palmarés), Madrid (ganador en 2024) o la Comunitat Valenciana (que hizo doblete en 2021 y 2022).

Cadete masculino: La final de la pasada edición, entre Madrid y Cataluña es la más repetida en la categoría. Los madrileños dominan el palmarés, con 14 títulos, mientras que los catalanes suman 11, incluidos los de 2024 y 2025. Este año acuden con jugadores de gran futuro como Maker Bol, Aniel Fevry, Daniel Villalba o Jan Martín.

Infantil femenino: Hace dos años esta generación del 2012 triunfó en el Mini con jugadoras de mucho talento. Ahora parten como favoritas y como cabezas de serie número 1 en una categoría dominada históricamente por Cataluña, mientas que la actual campeona es la Comunitat Valenciana. Madrid, Canarias, Galicia o Aragón también tendrán sus opciones en Zaragoza.

Infantil masculino: Tienen 13 y 14 años y unos meses pueden ser mucho tiempo en la proyección de estos jugadores. Una categoría imprevisible, con Cataluña como cabeza de serie número 1 (ganó en el Mini de hace dos años) y con Madrid como su principal rival (21 títulos para los primeros y 15 para los segundos). La Comunitat Valenciana parece que puede ser el tercero en discordia.

SELECCIONES ARAGONESAS

CADETE MASCULINO – GRUPO E

  • Aragón
  • País Vasco
  • Murcia

CADETE FEMENINA – GRUPO D

  • Aragón
  • Asturias
  • Extremadura
  • Ceuta

INFANTIL MASCULINO – GRUPO D

  • Aragón
  • Asturias
  • Cantabria
  • Ceuta

INFANTIL FEMENINA – GRUPO E

  • Aragón
  • Asturias
  • Navarra

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents