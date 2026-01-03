Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón arrasa a las selecciones de Ceuta en el arranque del Campeonato de España de baloncesto Infantil y Cadete

La agrupación cadete femenina se ha impuesto (3-54) en el Stadium Casablanca mientras que la infantil masculina ha hecho lo propio (5-56) en Torres de Berrellén

Partido de baloncesto entre las selecciones cadete aragonesa y ceutí en Stadium Casablanca. / Jaime Galindo

Bruno Palacio

Las dos selecciones aragonesas de baloncesto que han disputado esta mañana el Campeonato de España Infantil y Cadete 2026 han cosechado sendas victorias ante las agrupaciones ceutíes. Los primeros quipos anfitriones en debutar, ambos a las 13.30 horas de este sábado, han sido el cadete femenino y el infantil masculino y ambos han arrasado a la selección de Ceuta con un abultado marcador y la misma diferencia de 51 puntos.

Partido de baloncesto entre las selecciones cadete aragonesa y ceutí en Stadium Casablanca. / Jaime Galindo

La selección cadete femenina, que ha disputado su partido en el Stadium Casablanca, ha ganado por 3-54 y ha firmado una gran segunda parte en la que no le han hecho puntos (0-26). Mientras que, en la categoría infantil masculino, los aragoneses han ganado 5-56 en el pabellón municipal de Torres de Berrellén, también con una segunda parte sin encajar un solo punto (0-20).

Además, en esta primera jornada del torneo aún queda un equipo aragonés por jugar. Será la selección cadete masculina, que se enfrentará a la Región de Murcia en el pabellón Las Fuentes de Utebo a las 19.30 horas. Por otro lado, también en Utebo, el equipo infantil femenino debutará mañana ante la selección de Extremadura.

Los partidos del Campeonato de España de baloncesto de Selecciones Autonómicas se juega en la capital aragonesa como sede principal, junto a las localidades de Utebo, Alfindén y Torres de Berrellén, que disponen de instalaciones deportivas de primer nivel y homologadas para la celebración de los Campeonatos de España.

Partido de baloncesto entre las selecciones cadete aragonesa y ceutí en Stadium Casablanca. / Jaime Galindo

